Container stehen gestapelt an Bord eines Containerschiffes. (Symbolbild) (Andrew Matthews)

Ein leckgeschlagener Gefahrgutbehälter hat einen großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Containerkaje in Bremerhaven ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Mittwochabend ein ungewöhnlicher Geruch an den Containerstapeln entlang der Stromkaje festgestellt worden. Messungen der Feuerwehr führten zu einem Tankcontainer, aus dem eine leicht entzündliche Flüssigkeit leckte. Der Lade- und Löschbetrieb wurde eingestellt.

Die Besatzung eines 305 Meter langen Schiffes musste vorübergehend evakuiert werden. Der kaputte Container wurde in einen größeren Behälter gehoben und auf einen Gefahrgutplatz im Hafen transportiert. Die Wasserschutzpolizei ermittele wegen der Ursache des Lecks, hieß es.