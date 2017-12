Symbolbild. Außenaufnahme der JVA Oslebshausen. (China Hopson)

Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Suizidversuch im Gefängnis gestorben. Er war in Untersuchungshaft der JVA in Oslebshausen und hatte sich dort vergangenen Sonnabend stranguliert, heißt es in einer Mitteilung der Senatspressestelle. Zunächst sei es gelungen, ihn zu stabilisieren und in das Diako-Krankenhaus zu bringen. Dort sei er am Dienstag seinen Verletzungen erlegen.

Der 26-Jährige war Anfang Dezember nach einem Messerangriff auf seine frühere Lebensgefährtin in Gröpelingen festgenommen worden. Wie berichtet, befand er sich in einem hilflosen Zustand. Deshalb wurde er zunächst in einem besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände untergebracht, anschließend kam er nach Senatsangaben in eine videoüberwachte Suizidpräventionszelle.