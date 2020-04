Bereits Anfang April protestierten Menschen vor der Erstaufnahmestelle in Bremen-Vegesack. (Christian Kosak)

Schutz vor Corona ist jedermanns Recht: Mit diesen Worten haben am Freitagmittag Geflüchtete und Aktivisten für die sofortige Schließung der Landeserstaufnahmestelle (Last) für Asylbewerber protestiert. Der Sozialbehörde zufolge leben derzeit noch 380 Menschen in der Unterkunft, die für 700 Personen Platz bietet.

Bei der Demonstration waren aufgrund der Corona-Pandemie 60 Teilnehmende erlaubt. Die Zahl ist der Polizei zufolge zwischenzeitlich etwas überschritten worden, daraufhin verteilten sich die Protestierenden am Straßenrand und zeigten dort ihre Plakate. Die Demonstrierenden liefen mit Sicherheitsabstand zueinander und in vier voneinander getrennten Blöcken, viele trugen Gesichtsmasken oder Handschuhe.

Aufgerufen zu dem Protest hatten Bewohner der Last und der Bremer Flüchtlingsrat. „Wir haben Angst“, sagte Bewohnerin Fatoumata Cham, die aus Gambia stammt und seit einem Monat in der Unterkunft lebt. „Die Situation wird immer bedrohlicher für uns.“ Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich auf einem Flur 33 Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, allerdings zeigte niemand von ihnen Symptome. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten auf 39.