Verleihung des Bremer Jugendpreises in der Oberen Rathaushalle. (Pressereferat, Die Senatorin für Kinder und Bildung)

Flucht und Verfolgung in einem fünfminütigen Drama: Für ihren Beitrag ist die Theatergruppe der Geschwister-Scholl-­Schule Bremerhaven neben 17 weiteren Schülergruppen am Donnerstag mit dem Bremer Jugendpreis ausgezeichnet worden.

In ihrem Projekt stellen die knapp 20 Jugendlichen die Konferenz von Évian nach, auf der Vertreter von 32 Staaten im Jahr 1938 darüber berieten, wie mit den steigenden Flüchtlingszahlen von Juden aus Deutschland umzugehen sei. Letztlich scheiterten die Bemühungen um eine Aufnahme der Verfolgten an der Weigerung der Teilnehmerstaaten, Verantwortung zu übernehmen. „Leere Versprechungen“, schallt es aus der Gruppe der Ausgegrenzten, als sie begreifen, dass ihnen niemand mehr helfen wird.

Der Bremer Jugendpreis wird unter dem Titel „Dem Hass keine Chance“ seit 1989 einmal jährlich ausgerichtet. Fast 300 Schülerinnen und Schüler stellten nun ihre ausgezeichneten Projekte bei der Verleihung im Rathaus vor. Mehrere Gruppen beschäftigten sich dabei auch mit der Frage, welche Bedeutung die Menschenwürde in ihrem Alltagsleben einnimmt. Mobbing, Ausgrenzung und Rassismus waren dabei die bestimmenden Themen.

Trotz dieser bedrückenden Probleme gelang es den Schülergruppen, auch positive und zeitgemäße Antworten zu finden. So präsentierten die Schüler der Oberschule am Waller Ring einen Kurzfilm, in dem ein Junge aus einem Gruppenchat auf Whatsapp ausgeschlossen wird. Erst als mehrere andere Kinder dagegen protestieren, wird der Junge wieder in die Gruppe aufgenommen. Die Botschaft ist eindeutig: Jeder einzelne ist dazu aufgerufen, sich gegen Diskriminierung zur Wehr zu setzen – auch, wenn dafür manchmal viel persönlicher Mut nötig ist.

Trotz der prächtigen Kulisse der oberen Rathaushalle ging es nicht ganz ohne Schulatmosphäre. „Wie im echten Leben“, kommentierte ein Lehrer unter dem Schmunzeln seiner Kollegen, als bei einer Filmvorführung der Sound auch beim dritten Anlauf nicht richtig funktionieren will.