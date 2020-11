Jens-Christian Meyer (v.l., BSAG), Arno Oevermann (Rat-und-Tat-Zentrum) sowie Martin Niemeyer (Radio Bremen) haben die Erklärung "Positiv arbeiten" am Mittwoch vorgestellt. (Christina Kuhaupt)

„Die Diagnose, HIV-positiv zu sein, war vor 14 Jahren schon ein Schock für mich. Ich musste das erst psychisch verarbeiten“, sagt Ulrike, die über ihren Vornamen hinaus anonym bleiben möchte. Die Angst vor Stigmatisierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung sitzt immer noch tief, obwohl sie in ihrem Berufsleben so gut wie keine diskriminierenden Erfahrungen gemacht hat. Ganz im Gegenteil, erzählt die Bremerin. Der Verein Rat-und-Tat-Zentrum für queeres Leben hatte vor dem 33. Welt-Aids-Tag am 1. Dezember für Mittwoch zu einem Gespräch eingeladen, in dem unter anderem Ulrike über ihre Situation berichtete.

Das sehr gute Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten sei der Grund dafür gewesen, dass sie sich ihm irgendwann anvertraut habe, sagt sie. Der Druck der Geheimhaltung sei zu groß gewesen. Er habe sehr verständnisvoll reagiert und ihr Rückhalt gegeben, genauso wie ihre Kolleginnen, die sie nach und nach ins Vertrauen zog. Das aber sei keineswegs selbstverständlich, sagt Ulrike. „Der Arbeitsalltag war für mich als stabilisierende Kraft unglaublich wichtig.“ Das können BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer und Radio-Bremen-Personalchef Martin Niemeyer nach eigenen Worten gut nachvollziehen. Deshalb haben sie die Deklaration „Positiv arbeiten“, die von der Deutschen Aids-Hilfe ins Leben gerufen wurde, unterzeichnet.

Mit dieser Erklärung verpflichten Unternehmen sich, Diskriminierung im Umgang mit HIV-positiven Beschäftigten aktiv entgegenzutreten. Für Arno Oevermann, der seit mehr als 30 Jahren als Diplom-Sozialarbeiter im Rat-und-Tat-Zentrum tätig ist, nehmen die beiden Unternehmen damit eine Leuchtturmposition in Bremen ein, wenn es um die Realisierung der Themen Aufklärung, Vielfalt und Respekt in der Arbeitswelt geht. Durchaus wünschenswert wäre es aus seiner Sicht, wenn weitere bremische Unternehmen folgen würden. Aus Ulrikes Sicht wäre das eine große Hilfe für die Betroffenen. Denn: „Eine HIV-Infektion kann jeden treffen“, sagt sie. Laut Oevermann haben bereits bundesweit 100 Firmen unterzeichnet.

Ulrike ist eine von schätzungsweise 1600 HIV-positiv getesteten Personen in Bremen. Sie ist medikamentös so gut eingestellt, dass sie, wie viele andere auch, symptomfrei leben und voll leistungsfähig arbeiten kann. Ein Meilenstein im Vergleich zum Beginn der 1980er-Jahre, als Aids als Todesursache zum ersten Mal auftauchte. Entstehung der Infektion und Ansteckungswege gaben zunächst Rätsel auf und mussten erst einmal erforscht werden. Hier ließe sich durchaus eine Parallele zur Corona-Pandemie ziehen.

Arno Oevermann kann sich genauso wie viele andere, die damals enge Freunde verloren, noch sehr gut daran erinnern, wie belastend es war, hilflos zusehen zu müssen und nur noch Sterbebegleitung leisten zu können. Die erste Generation von Aids-Medikamenten sei so aggressiv gewesen, dass oftmals lebenswichtige Organe angegriffen wurden. Das habe in vielen Fällen eine frühzeitige Verrentung nach sich gezogen. Noch heute lebten etwa 300 auf HIV-positiv getestete Menschen auf Palliativ-Stationen.

Dank einer umfassenden Test-Strategie und einer frühzeitigen Medikation könne das Virus heute gut in Schach gehalten werden, sagt er. Und, ganz wichtig: „Wird jemand, der HIV-positiv ist, mit Medikamenten entsprechend eingestellt, dann ist er oder sie nicht ansteckend“, sagt Christiane Kaufmann, Mitarbeiterin im Rat-und-Tat-Zentrum. Da gelte es noch, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, da sich immer noch hartnäckig Ängste und irrationale Mythen, auch in den Köpfen einer aufgeklärten Gesellschaft, hielten.

Zur Sache

Der Welt-Aids-Tag

Jedes Jahr am 1. Dezember wird seit 1988 der Welt-Aids-Tag veranstaltet. Weltweit leben etwa 38 Millionen Menschen mit HIV. Gut zwei Drittel (67 Prozent) aller weltweit Betroffenen haben Zugang zu lebensrettenden Medikamenten. Der Welt-Aids-Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Globale Solidarität, geteilte Verantwortung“. Denn die Welt-Aids-Hilfe ist sich sicher: Die Aids-Epidemie zu beenden, hängt vom politischen Willen ab. Sie weist aber auch darauf hin, dass trotz Forschungserfolgen und neuer Therapien HIV und Aids weiterhin nicht heilbar sind.