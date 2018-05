Markus Gerstmann und seine Kollegen beraten besorgte Eltern zum Medienkonsum ihrer Kinder. (Christina Kuhaupt)

Ein neues Angebot soll helfen, der Mediensucht vorzubeugen. Vor wenigen Monaten ging die Webseite www.mediensucht-bremen.de an den Start; sie bietet Online-Beratungen und organisiert Selbsthilfegruppen für Eltern. Die Seite wird vom Servicebureau Jugendhilfe betreut und von der Techniker Krankenkasse sowie vom Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordniedersachsen gefördert. Zielgruppe sollen Familien mit jungen Kindern sein. Die Besonderheiten der Seite seien der lokale Bezug und die Möglichkeit, sich anonym im Chat beraten zu lassen, sagt der Medienpädagoge und Servicebureau-Leiter Markus Gerstmann. "Wenn das Sprechblase-Symbol leuchtet, sind wir online und ansprechbar."

Ein Medienpädagoge beantwortet die Fragen der Nutzer und versucht, mit ihnen Lösungen zu erarbeiten. Die Online-Beratung gibt es dienstags von 15 bis 17 Uhr. "Das einzige Problem für uns, ist, dass das Angebot noch nicht so stark wahrgenommen wird", sagt Gerstmann. Für viele Erwachsenen sei das vielleicht eine neue Form der Beratung. Einmal im Monat trifft sich beim Netzwerk auch eine Selbsthilfegruppe. "Sie ist für alle Eltern und Jugendlichen offen und kostenlos", fügt Gerstmann hinzu.

Über Mediensucht bei Jugendlichen wird seit einigen Jahren stärker diskutiert. In einer Studie von 2017 wurden in Bremen etwa zwölf Prozent der Befragten als internetsüchtig eingestuft. Etwa 100 000 bundesweit sollen nach einer weiteren Studie der DAK-Gesundheit und des Universitäts­klinikums Hamburg abhängig sein von sozialen Netzwerken.

Gerstmann rät jedoch zu Vorsicht gegenüber Studien. "Wir kritisieren, dass sie manchmal Fragen stellen, die die meisten Menschen heutzutage bejahen würden", sagt er. Deshalb komme man teilweise auf hohe Zahlen. Medien würden dabei immer noch als etwas Besonderes betrachtet. Tatsächlich seien sie jedoch vor allem für jüngere Generationen Teil des Alltags.

Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Mediensuchtprävention ist offenbar die Definition des Begriffs selbst. "Da die Medien zum integralen Bestandteil unseres Alltags geworden sind, müssen wir neue Antworten finden. Was ist die neue Normalität?", fragt der Experte. Vor etwa zwölf Jahren habe man über drei Stunden Medienkonsum täglich als problematisch eingestuft, heute beschäftigten sich Kinder in der siebten Klasse oft zwischen drei und sieben Stunden pro Tag mit Medien.

Jeder Fall müsse einzeln evaluiert werden. "Einige Fragen sollen geklärt werden: Welche Aufgaben hat sich der Jugendliche für sein Leben gestellt, in welchem Gedankenkreis bewegt er sich? Darüber muss man mit ihm sprechen", sagt der Experte. Problematisch wird der Medienkonsum, wenn dadurch wichtige Aspekte des Lebens vernachlässigt würden. Etwa die Schule. Oder soziale Kontakte. "Eine der schlimmsten Folgen wäre, dass das Kind sich nur noch mit Medien beschäftigen möchte", fasst er zusammen. In Deutschland seien solche Fälle jedoch rar. In Südostasien hätten sich hingegen Jugendliche schon zu Tode gespielt.

Meistens seien Eltern, die die Beratung nutzen, lediglich besorgt. "Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn sich ihre Kinder – vor allem in der Pubertät – von ihnen ablösen, häufiger ins Kinderzimmer gehen und allein sein wollen." Erwachsene hätten Angst, dass sie ihre Kinder verlieren könnten. Und wenig Hoffnung, dass sie die Medien auch für ihr Leben tatsächlich nutzen könnten. Teilweise lasse sich nach ersten Gesprächen auch feststellen, dass Kinder die Medien nutzen, um Problemen auszuweichen, sagt Gerstmann. Zum Beispiel einen Streit mit den Eltern. Sollte es jedoch wirklich ein größeres Problem geben, müsse professionelle Hilfe gesucht werden. In Bremen bieten mehrere Anlaufstellen Unterstützung, unter anderem stünden die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) oder Escape zur Verfügung.

Die digitalen Technologien sind heute allgegenwärtig. Arbeit, Studium, alltägliche Tätigkeiten werden damit erledigt. Deshalb sei wichtig, Medienkompetenz zu fördern und den Kindern einen gesunden Umgang mit Smartphone und Internet beizubringen, sagt der Medienpädagoge. Hinzu komme, dass Medien ununterbrochen Unterhaltung, Abenteuer und Herausforderungen bieten. Das zieht nicht nur junge Menschen an.

Auf Kinder und Jugendliche übten vor allem Videospiele eine große Faszination aus, so Gerstmann. Die Spieler seien dabei verschiedenen Reizen ausgesetzt: Musik, Farben und eventuell menschliche, unbekannte Gegner. Endorphine würden freigesetzt. Videospiele könnten deswegen schneller zu einer Sucht führen, seien aber gleichzeitig Teil des Lebens jüngerer Generationen. "Wir empfehlen immer, mit den eigenen Kindern in einen Dialog über Mediennutzung zu treten und Interesse zu zeigen. Sich diese Welt erklären lassen, mitspielen – das ist wichtig", empfiehlt der Experte. Schließlich könne man mithilfe der neuen Technologien auch wichtige Ziele im Leben erreichen.