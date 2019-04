Geht es nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer, sollen auch Gefängnisse wie die JVA Bremen für eine Abschiebehaft genutzt werden. (Frank Thomas Koch)

Bislang gibt es für die Abschiebehaft von ausreisepflichtigen Flüchtlingen spezielle Einrichtungen. Doch das könnte sich ändern. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will auch die üblichen Gefängnisse für Abschiebehaft nutzen. Möglich machen soll dies das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“, ein Referentenentwurf dafür wird am Mittwoch Thema im Bundeskabinett sein. Bremens Justizbehörde erteilt Seehofers Plänen eine deutliche Abfuhr. Der Referentenentwurf sei in entscheidenden Teilen europarechtswidrig und verfassungswidrig, kritisiert die Behörde. Würde er umgesetzt, wäre die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Justizvollzuges gefährdet.

„Der Bundesinnenminister hat jedes Maß und jede Mitte verloren“, so Justizstaatsrat Jörg Schulz (SPD) am Montag. Das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ klinge zwar dem Namen nach harmlos. „Doch in der Sache geht es um nicht weniger als die Schaffung der rechtlichen Grundlagen, um ausreisepflichtige Familien mit Kindern hinter Gefängnismauern verschwinden zu lassen.“ Der Bundesinnenminister ziele auf Menschen, die weder Straftäter noch Gefährder seien, sondern deren „Vergehen“ allein darin bestehe, in Deutschland erfolglos um Schutz nachgesucht zu haben.

Seehofer begründet sein Gesetzesvorhaben mit dem Missverhältnis zwischen ausreisepflichtigen Menschen (laut Bundesinnenbehörde 230 000) und Abschiebungshaftplätzen (430), er spricht deshalb von einer „Notlage“. Dafür fehle jeder Anhaltspunkt, hält Jörg Schulz dagegen. „Statt von ‚Notlage‘ zu fabulieren, hätte der Bundesinnenminister gut daran getan, sich mit den Gegebenheiten des Justizvollzuges vertraut zu machen.“ Denn während 2017 noch Abschiebungshaft-Einrichtungen geschlossen worden seien, würden die Gefängnisse seit 2015 stark ansteigende Gefangenenzahlen verzeichnen.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen sei wie bundesweit nahezu alle Justizvollzugsanstalten an der Grenze zur Überbelegung gewesen. 2016 war die JVA durchschnittlich zu 86,07 Prozent ausgelastet (573,2 Gefangene bei 666 Haftplätzen). 2017 betrug die Auslastung bereits 94,80 Prozent (durchschnittlich 631,4 Gefangene), von Januar bis März dann sogar 99,95 Prozent (665,67 Gefangene bei 666 Haftplätzen).

Anschließend wurde die Zahl der Haftplätze auf 717 erhöht. Von April bis Ende Dezember 2018 stand danach eine durchschnittliche Auslastungsquote von 91,38 Prozent zu Buche (655,16 Gefangene bei 717 Haftplätzen). Zu berücksichtigen sei hierbei auch, so Schulz, dass die JVA stets Haftkapazitäten freizuhalten habe, um Tätergruppen und beispielsweise Jugendliche, Frauen und Männer voneinander trennen zu können.

Innenressort vertritt andere Position

Angesichts der Voll- bis Überbelegung des Justizvollzugs könne das mit dem neuen Gesetz verfolgte Ziel, zeitnah weitere Abschiebungshaftkapazitäten zu schaffen, daher nicht erreicht werden. Doch dies sei es nicht allein: „Herr Seehofer schafft auch einen ineffizienten und gefährlichen Mischbetrieb von Strafhaft und Abschiebung.“

Mit dieser Position steht die Bremer Justizbehörde nicht allein. Der Strafvollzugsausschuss der Länder, ein Gremium, das die Konferenz der Justizminister aller Bundesländer vorbereitet, hat Seehofers Pläne ebenfalls scharf kritisiert. Der gemeinsame Vollzug von Abschiebehaft und Strafhaft in einer Einrichtung „wäre im höchsten Maße problematisch und systemwidrig“ und würde den Justizvollzug in einer nicht vertretbaren Weise belasten, heißt es in einem Beschluss, der in der vergangenen Woche in Abwesenheit Bayerns bei einer Enthaltung (Sachsen) verabschiedet wurde.

In der Bremer Innenbehörde wird der Vorstoß Seehofers anders beurteilt. „Eine Übergangslösung, in der für eine begrenzte Zeit das Trennungsgebot gelockert würde, würden wir grundsätzlich als hilfreich erachten“, erklärt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Allerdings nicht für Minderjährige und Familien. „Sie benötigen, wenn denn in Einzelfällen eine Abschiebehaft für sie nicht zu umgehen sein sollte, ein besonderes Maß an Privatsphäre.“

In Bremen gebe es normalerweise ausreichend Plätze in der Abschiebehaft im Polizeigewahrsam, betont Gerdts-Schiffler. „Gleichwohl hätten wir aber Interesse, im Falle besonders schwieriger oder problematischer Abschiebehäftlinge nach Lösungen mit der JVA zu suchen.“