Dietmar Zacharias (M. Schröder)

Im Frühjahr ist man ja selbst in Aufbruchstimmung. Man bekommt Lust, sich ins Straßencafé zu setzen. Oder der Trieb ,ich muss was pflanzen‘ wird stärker.“ Für Dietmar Zacharias, Professor für angewandte und ökologische Botanik an der Hochschule Bremen, „entspricht das der menschlichen Natur“ – dem Pflanzdrang sollte man freien Lauf lassen. Mit ein paar wenigen Einschränkungen.

„Die Frage ist zwar sehr grundsätzlich, stellt sich aber dennoch: Wie weit ist es sinnvoll, riesige Mengen ,Einwegpflanzen‘ anzuziehen, die wir nach dem Blühen wegwerfen, und dafür Moore abtorfen?“ Zacharias meint die „immer früher“ von den Discountern an den Start gebrachten Blümchen, die keine Chance gegen die Kälte haben.

Besser sei es, bis Anfang April mit dem Pflanzen zu warten. Wenn plötzlich noch mal minus sieben oder acht Grad herrschten und ein kalter Ostwind wehe, könnten Pflanzen, die nicht winterhart seien, austrocknen und erfrieren, warnt der Botaniker. Für viele Pflanzen sei es noch Ruhezeit. Würden beispielsweise Olivenbäume oder Rosmarinbüsche zu früh ins Freie gestellt, könnte es sie kalt erwischen.

„Wir sollten stärker dahin kommen, Pflanzen zu setzen, die dauerhaft im Boden stehen. „Früher war es Standard, nicht alles im Topf zu kaufen, sondern zu tauschen und zu verschenken. Man kann gut Stauden teilen, Dahlienknollen weitergeben. Man muss nicht alles neu kaufen.“ Selbst ein Weihnachtsstern kann es bis zum nächsten Fest schaffen, wenn man ihn nicht totgießt. „Wir haben einen zu Hause.”

Für Dietmar Zacharias kommt es auf Nachhaltigkeit an: „Man sollte schauen: Wo kommen die Pflanzen her, wie sind sie angezogen worden?” Und wenn eine Pflanze mal da ist – wie der Weihnachtsstern – sollte man Geduld mit ihr haben.