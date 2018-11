CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp war nicht der einzige, der den Entwurf des SPD-Wahlprogramms kritisierte. (Frank Thomas Koch)

Der Entwurf des Wahlprogramms der SPD hat bei der politischen Konkurrenz – wenig überraschend – ein negatives Echo gefunden. Das Dokument enthalte „zahlreiche Versprechungen, mit denen die SPD alle vier Jahre um die Ecke kommt“, kommentierte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp die Vorstellungen der Sozialdemokraten.

Im Wohnungsbau etwa führe die SPD wieder Projekte an, mit denen sie bisher regelmäßig am Widerstand der Grünen gescheitert sei, wie etwa bei der Randbebauung der Osterholzer Feldmark. Für die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner ist es zwar richtig, dass die SPD dem Bildungssektor eine zentrale Rolle zuweist. „Es wirkt aber nicht authentisch, wenn die Verursacher der Bildungsmisere sich jetzt als Heilsbringer inszenieren“, findet Steiner.

Zu den bildungspolitischen Akzenten des Programms meldete sich auch der Personalrat Schulen zu Wort. Dass rund 200 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich in das Bildungswesen gepumpt werden sollen, klinge erst einmal gut, heißt es in der Stellungnahme. Der „Raubbau an der Bildung“ in den vergangenen 25 Jahren müsse korrigiert werden. Bremen müsse sich bemühen, die Arbeitsbedingungen an den Schulen so zu gestalten, dass Pädagogen und andere Beschäftigte „sich darum reißen, hier arbeiten zu dürfen“.

Der AfD-Landesvorsitzende Frank Magnitz hält die bildungspolitischen Versprechungen der Sozialdemokraten für wenig glaubwürdig. „Wer regiert denn eigentlich seit Ewigkeiten dieses Land und hat den Karren – statt ihn herauszuziehen – immer tiefer in den Dreck gefahren?“, fragt Magnitz.