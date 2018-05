Gehört zu Bremen wie der Roland: eine Hafenrundfahrt mit Schiffen der Reederei Hal över. (Frank Thomas Koch)

Der Kapitän begrüßt die Gäste persönlich. Bodo Bass steht breitbeinig, ganz nach Art der Seeleute, an Bord der "Gräfin Emma" und nickt den Passagieren zu. Er hält einen Handzähler, ein Klick für jeden, der die Gangway passiert. 29 Fahrgäste sind es heute, überwiegend Paare, junge und ältere, sie tragen die Kennzeichen der Touristen: Manche haben Kameras umgehängt, andere halten Stadtpläne in der Hand. Der Himmel ist blitzeblau, der Wind bläst tüchtig über den Martinianleger, zerrt an den Kleidern und den Flaggen mit der Aufschrift "Stadt am Fluss".

Die Saison für die Weser- und Hafenrundfahrten hat eben erst begonnen. Von April an fahren die Schiffe wieder täglich. Mit den Temperaturen steigt die Zahl der Fahrgäste, sagt Harro Koebnick, Sprecher der Reederei Hal över. Die 75-minütigen Rundfahrten bis in den Neustädter Hafen und zurück samt Erläuterungen sind Hal-över-Klassiker. Mit mindestens zehn Personen an Bord sticht das Schiff in die Weser. "Wenn es mal nur acht sind, die sich aber sehr auf die Fahrt gefreut haben, starten wir auch", sagt Koebnick. Schließlich sei jede Fahrt auch eine kleine Werbetour: Die Bremer sähen, dass die Schiffe wieder unterwegs sind und erinnerten sich vielleicht bei der Wochenend-Planung für den Besuch von auswärts daran. Abgerechnet werde am Ende des Jahres, "es ist eine Mischkalkulation". Mal sind es acht oder neun Passagiere, mal ist jeder Platz besetzt, es gibt Sonder- und Charterfahrten.

Ein Schild eingangs erinnert die Gäste an diese Mischkalkulation: Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Tanja Kuhlmann ist schließlich nicht zur Zierde an Bord. Sie gehört zur "Gastro"-Crew und schenkt an der Theke Getränke ein, Limonade und Kaffee, Bier und Wasser. Brezeln liegen in einem Korb. Gegenüber steht eine Eistruhe, laut Speisekarte kann auch Bockwurst geordert werden.

Tanja Kuhlmann arbeitet gerne an Bord, sagt sie. "Seit 20 Jahren bin ich schon hier", das alleine wolle schließlich schon etwas heißen. Die Gäste seien nett, mit dem einen oder anderen komme man kurz ins Gespräch, sofern das Schiff nicht ausgebucht ist. Doch selbst wenn sie alle Hände voll zu tun hat und Hilfe von weiteren "Gastro"-Kollegen, die dann mit an Bord gehen, kann Tanja Kuhlmann dem etwas abgewinnen: "Ich mag das, umso voller, umso besser."

Die Passagiere haben sich auf den rustikalen Bänken auf dem Oberdeck verteilt. Smartphones und Kameras werden gezückt, die Köpfe wenden sich nach rechts und links, je nach Ansage. Bodo Bass' Stimme schallt durch die Lautsprecher, mal vom Band und mal live. Der Text wird stets aktualisiert. Im Überseehafen ist jüngster Zeit viel passiert, neue Gebäude sind aus dem Weserufer gewachsen. Vor allem aber verändert sich die Lage im Neustädter Hafen unentwegt, weil Schiffe an- und ablegen.

Bodo Bass hat auf der Schiffsbrücke einiges zu tun. Die "Gräfin Emma" hat ein Steuerrad – im Gegensatz zu jüngeren Schiffen der Hal-över-Flotte. Manche Kollegen seien deshalb nicht erpicht darauf, sie zu steuern, sie zögen die Navigation per Joystick vor, sagt der Kapitän. Nicht so Bass. "Ich liebe das. Hier muss man richtig kurbeln", sagt er. Vor allem heute, wegen des böigen Winds, der das Schiff zur Seite drückt, muss Bass dagegenhalten. "Die Gräfin Emma hat nur 1,20 Meter Tiefgang, dadurch ist sie sehr windanfällig."

Der Kapitän ist unentwegt in Bewegung – auf minimalem Raum zwischen dem Steuerrad vorne, den Gashebeln für die Hauptmaschine rechts daneben, dem Bugstrahl- und dem Querstrahlruder, dem UKW-Gerät für die Kommunikation mit den Revieren der Bremer Weser Traffic auf der linken Seite und den Navigationshilfen für nebelige Tage. Hinter ihm liegt sein Tablet, dort muss er die Ansagen antippen, wenn die Gräfin die entsprechenden Punkte erreicht.

Auf der "Gräfin Emma" können 250 Personen unterkommen. Sie ist ein Zwei-Schrauben-Fahrgastschiff, knapp 42 Meter lang, 6,50 Meter breit und wird bald 100 Jahre alt. Die Sitze erstrecken sich über zwei Etagen, es gibt Freiluftplätze in Bug und Heck, dazwischen ist die Zone für Regentage oder die Menschen, die Schifffahrtwind nicht so gerne haben. Die Treppen sind steil, das Ambiente gediegen. Im Bauch der "Gräfin Emma" erinnern diverse Ausstattungsgegenstände an ein Ereignis, das hier vor Kurzem unter der Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben muss: eine Feierlichkeit, eine Hochzeit vielleicht. Auf den Tischen stehen frische Blumen und Teelichter. An den Wänden hängen Holztafeln mit Seemannsknoten, ein Schild verweist auf acht Rettungswesten in einer aufklappbaren Bank.

Bodo Bass mag Charterfahrten und Hochzeiten an Bord. 47 Jahre war er auf großer Fahrt und lenkte 324 Meter lange Schiffe durch das Meer. Seit sieben Jahren ist er im Ruhestand und steht nur noch in der Saison für die Reederei Hal över am Ruder. Auf der "Gräfin Emma" steht ihm eine Premiere bevor, bei einer der nächsten Hochzeiten soll er erstmals auch eine Traurede halten, "ein bisschen was Maritimes" soll es sein. Er arbeite schon zu Hause daran.

Der dritte im Team an Bord ist Matrose Josef Manna, gebürtig in Ghana, seit neun Jahren im Dienst der Reederei. Er kümmert sich um die Leinen und die Gangway, er übernimmt auch das Ruder, meistens im Neustädter Hafen, wenn Kapitän Bass über die Schiffe referiert und sich für einige Minuten setzen kann. Er erzählt von der "BBC Ontaria" und der "Nunavik", berichtet von den modernen Freifallbooten, von den Bordkränen, vom Tiedehafen. Bass kennt die Details der Schiffe auswendig und redet druckreif. "Man gewöhnt sich halt dran", sagt Bass bescheiden.

Dann geht es zurück. Tanja Kuhlmann beginnt, Gläser und Tassen einzusammeln. Einige der Passagiere haben sich nach vorne in den Bug gesetzt, wo ihnen der Wind ordentlich die Haare verknotet. Andere beugen sich über den Stadtplan und schmieden offenbar schon neuen Pläne. Bass tritt vor die Schiffsbrücke und hält die Nase in den Wind. Ein Frachter passiert, Bass hebt die Hand. "Das ist wie bei Motorradfahrern, es ist üblich, dass man sich grüßt."

In Höhe der Marina Bremen drosselt der Matrose das Gas. Die Boote sollen durch die Wellen nicht zum Schaukeln gebracht werden und aneinanderschlagen, "man nimmt hier Rücksicht aufeinander". Der Kapitän nimmt das Fernrohr und liest an der Bürgermeister-Smidt-Brücke die elektronische Anzeige des Pegelstands ab. "9,46 Meter", sagt er, "das reicht". Bei 8,40 Euro muss der Flaggenmast in Sicherheit gebracht werden.

Beim Anlegen ist Bass' ganze Konzentration gefragt. Das Anlegemanöver ist jedes Mal eine Herausforderung. Die "Gräfin Emma" sei "etwas behäbig", Fingerspitzengefühl sei gefragt. Tanja Kuhlmann räumt die Geschirrspülmaschine aus. Der Kapitän navigiert die Gräfin an den Anleger, ohne jeden Ruck. Wenn Anlegemanöver so sanft ausfallen, müsse man ins Gespräch vertiefte Gäste über die Ankunft unterrichten, sagt Bass. Josef Manna vertäut das Schiff und legt die Gangway an.

An der Schlachte schlendern die nächsten Passagiere heran. Der Himmel ist blitzeblau. Der Wind zerrt an ihrer Kleidung. Bass steht oben neben seiner Brücke. "Herzlich willkommen", sagt er und drückt auf den kleinen Zähler.