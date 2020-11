Die BSAG verzichtet zu Jahresbeginn auf die übliche sogenannte "Tarifanpassung". (Frank Thomas Koch)

Na also. Endlich gibt es mal keine Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr. Seit Jahrzehnten war es wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Pünktlich zum Jahreswechsel kündigten die Verkehrsunternehmen höhere Preise für Bus, Straßenbahn und Bahn an. Das betraf nicht immer alle Tarife, hier und da gab es auch Verbesserungen. Doch schlussendlich musste der Großteil der Kunden tiefer in die Tasche greifen. Als wären die Bremer in eine Zeitschleife geraten, mussten sie das Gleiche immer wieder aufs Neue erleben.

Wenn die Corona-Pandemie tatsächlich etwas Gutes hat, dann das geplante Aussetzen der sogenannten Tarifanpassung. Auch das günstigere Stadtticket ist ein wichtiges und richtiges Signal und nicht mehr nur ein Versprechen im rot-grün-roten Koalitionsvertrag.

Der Nahverkehr ist der Schlüssel der Verkehrswende. Jede Strecke, die alternativ zum Auto mit Bus und Bahn zurückgelegt wird, reduziert den CO2-Ausstoß. Mit solchen Schritten kann Klimaschutz funktionieren. Geht doch.