Am Bremer Landgericht ist am Montagvormittag der Geiselnahmeprozess fortgesetzt worden. Es ging hoch her.

Ein Mandant, der seinen Verteidiger anbrüllt. Ein Anwalt, der kaum weniger laut den Vorsitzenden Richter angeht. Angeklagte, die das Gericht bezichtigen, gezielt auf eine Verurteilung hinzuarbeiten ... Am Montagvormittag ging es im Geiselnahmeprozess vor dem Bremer Landgericht wie so oft hoch her. Dazu bei trug auch die Vernehmung von zwei Zeugen, die in dieser Funktion eher selten im Gerichtssaal auftreten – zwei Vorsitzende Richter des Landgerichts.

Die vier Angeklagten sollen im April 2016 einen Mann entführt und ihn mehrere Tage lang misshandelt haben. Seit 16 Monaten sitzen sie deshalb in Untersuchungshaft. Und das soll auch so bleiben, hat das Gericht entschieden und einen Antrag auf Haftentlassung abgelehnt. Zum dringenden Tatverdacht hätten sich im Prozessverlauf keine wesentlichen Änderungen ergeben. Und auch die Haftgründe Flucht- und Verdunklungsgefahr bestünden weiterhin, erklärte der Vorsitzende Richter den Männern.

Vorsitzende Richter als Zeugen

Darüber war einer ihnen so aufgebracht, dass er in einer Verhandlungspause laut los polterte. Auf die Beschwichtigungsversuche seines Verteidigers hin fing er an, auch den Anwalt lautstark zu beschimpfen. Hatte damit aber offenbar genügend Dampf abgelassen, um sich im dann wieder ruhigen Ton direkt an das Gericht zu wenden. Nicht einmal der Kronzeuge, also der Mann, der laut Anklage entführt wurde, habe ihn so schwer belastet, wie die Richter in ihrer Begründung zur Ablehnung des Antrages auf Entlassung aus der U-Haft, erklärte der Angeklagte. Er könne das nicht nachvollziehen.

Ein anderer Angeklagter legte nach: Der Hauptbelastungszeuge sei ein stadtbekannter Drogenhändler und habe mehrfach im Gefängnis gesessen. „Und nur wegen einer einzigen Aussage eines solchen Menschen sitzen wir seit 16 Monaten unschuldig in Haft.“ Er habe das Gefühl, dass Gericht nehme entlastende Details für die Angeklagten nicht wirklich wahr. Das könne man nicht akzeptieren. „Sie sind nicht neutral“, warf er dem Vorsitzenden Richter Thorsten Prange vor.

Ähnlich argumentierte einer der Verteidiger, auf dessen Antrag hin zwei Vorsitzende Richter des Landgerichts am Montag als Zeugen gehört wurden. Den beiden waren an einem Verhandlungstag im vergangenen August zwei eher düstere Gestalten aufgefallen, die vor dem Gerichtssaal der Geiselnahme-Verhandlung standen und den Flur taxierten – schwarze Anzüge, muskelbepackt, Typ Türsteher. Weiter passierte nichts, zumal der Prozess an diesem Tag in einem ganz anderen Saal stattfand als angekündigt. Trotzdem erzählten die beiden Richter ihrem Kollegen Prange von den Männern. Der wiederum bat sie, hierzu einen Vermerk zu verfassen, womit das Ganze aktenkundig wurde.

Daraus leiteten mehrere der Verteidiger ab, dass Prange voreingenommen sei. Ohne jeden Hinweis, um wen es sich bei den beiden angeblich verdächtigen Männern handelte, habe er daraus eine Bedrohung für seinen Prozess abgeleitet und sogar seine Kollegen um schriftliche Vermerke gebeten. Nichts als heiße Luft sei das. Und Stimmungsmache gegen ihre Mandanten.

Wenn ihm zugetragen werde, dass in der Nähe eines Prozesses, bei dem zur Sicherheit ohnehin schon Polizisten im Gerichtssaal säßen, solche Beobachtungen gemacht wurden, müsse er dies zur Akte bringen, hielt Prange dagegen. Im Übrigen habe das Gericht die Vermerke in der Verhandlung nie zur Sprache bringen wollen, dies sei nur auf Betreiben der Anwälte geschehen.

Dies alles zu beurteilen, liegt nun in den Händen von drei anderen Richtern des Landgerichts. Die vier Angeklagten haben Befangenheitsanträge gegen die bisherige Kammer gestellt. Am 11. Februar wird der Prozess fortgesetzt. Bis dahin müssen die Richter darüber entscheiden, ob es konkrete Anhaltspunkte dafür gab, dass ihre Kollegen die Entscheidung gegen eine Entlassung aus der U-Haft voreingenommen getroffen haben.