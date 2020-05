Lange vor Corona: Beim Auftakt zum Geiselnahmeprozess im April 2018 war Saal 218 des Landgerichts gut gefüllt. Und niemand achtete auf Abstand. (Ralf Michel)

Das Coronavirus hat die geplanten Zeitabläufe für den Fortgang der Verhandlung im Mammutprozess um eine mutmaßliche Geiselnahme in Huchting gehörig durcheinandergewirbelt. Gut für zwei der Angeklagten, sie wurden auch deshalb aus der Untersuchungshaft entlassen. Schlecht für die beiden anderen – ihnen beschert Covid-19 weitere Wochen warten hinter Gittern.

Mehr als zwei Jahre dauert der Prozess inzwischen. 93 Verhandlungstage stehen seit dem Auftakt am 12. April 2018 zu Buche, die Angeklagten sitzen seit fast 32 Monaten in Untersuchungshaft. Trotzdem hat der in solchen Verfahren gebotene Beschleunigungsgrundsatz derzeit einen schweren Stand. Keine Rede von zügiger Verhandlung, im Gegenteil, gerade wurden wieder fünf Hauptverhandlungstermine aufgehoben. Erst Mitte Mai wird weiterverhandelt, dann werden seit dem letzten Verhandlungstag fast zwei Monate vergangen sein.

Grund für die lange Pause ist die Coronavirus-Pandemie. Die dafür geltenden Schutzmaßnahmen seien angesichts der Vielzahl von Beteiligten in diesem Prozess selbst in einem so großen Raum wie Saal 218 kaum einzuhalten, heißt es seitens des Gerichts. Vier Angeklagte und ihre Riege von Anwälten, Richter, Schöffen, Staatsanwaltschaft, Protokollführung, Sachverständige, Zeugen, das Wachpersonal, zusätzliche Polizeikräfte – in der Regel kommen an jedem Verhandlungstag rund 30 Personen zusammen, nicht eingerechnet die Zuschauer.

Unter Fürsorgegesichtspunkten erscheint es deshalb aktuell nicht vertretbar, die Verfahrensbeteiligten der unkalkulierbaren Infektionsgefahr auszusetzen, sagt Gunnar Isenberg, Pressesprecher des Landgerichts. Dies gelte insbesondere für die Angeklagten und die Sicherheitskräfte wie Wachtmeister, Mitarbeiter des Polizeigewahrsams oder Polizeibeamte. Angesichts deren unvermeidbaren Nähe zu den noch in Haft befindlichen Angeklagten sei das Abstandsgebot von eineinhalb bis zwei Metern nicht zu wahren.

Unvermeidbare Nähe

Letztlich habe die Kammer zwischen dem Beschleunigungsgebot auf der einen und der Gefahr für Leib und Leben eines unüberschaubaren Personenkreises auf der anderen Seite abwägen müssen, erläutert Isenberg. Die Entscheidung, den Schutz der Prozessbeteiligten höher zu gewichten als die von der Strafprozessordnung vorgesehene Form des Verfahrens, gehe nicht zuletzt auch darauf zurück, dass sechs der Verfahrensbeteiligte sehr wahrscheinlich zu einer sogenannten Risikogruppe zählen.

Für zwei der vier Angeklagten wirkte sich die Corona-bedingte Pause des Prozesses allerdings positiv aus. Sie wurden gegen Zahlung einer Kaution von 10.000 Euro im April aus der Untersuchungshaft entlassen. Angesichts der zu erwartenden weiteren Verzögerungen erschien der Kammer die Fortsetzung ihrer Haft nicht mehr verhältnismäßig. Eine Rolle spielte dabei laut Gunnar Isenberg auch, dass sich zum derzeitigen Stand der Beweisaufnahme abzeichne, dass diese beiden Angeklagten am Ende lediglich wegen Beihilfe verurteilt würden und sie deshalb mit entsprechend geringeren Strafen rechnen könnten als ihre Mitangeklagten.

Anders bewertet die Kammer dies bei den beiden anderen Angeklagten. Angesichts der Strafen, die für sie im Raume stünden, sei die Untersuchungshaft weiterhin verhältnismäßig. Da nach wie vor Flucht- und Verdunklungsgefahr bestünde, bleiben sie somit trotz der Verzögerungen in Haft.

Gegen diese Entscheidung hat einer der Betroffenen Beschwerde eingelegt, scheiterte damit aber vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG). Das hält die Aufhebung von Hauptverhandlungsterminen wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Infektionsgefahr für gerechtfertigt, sieht den Beschleunigungsgrundsatz nicht als verletzt an und hat auch keine Einwände gegen die Fortdauer der Untersuchungshaft für zwei der Angeklagten.

Durch die Corona-Krise müsse bei derartigen Entscheidungen eine weitere Abwägungsebene einbezogen werden, argumentiert das OLG im Sinne der Kammer unter Vorsitz von Richter Thorsten Prange: das grundrechtlich geschützte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aller zum Erscheinen verpflichteter Prozessbeteiligter.

„In der gegebenen Situation, in der von Menschenansammlungen eine erhöhte Gefahr der Infektion mit einem Krankheitserreger ausgeht, obliegt dem Vorsitzenden des Gerichts bei der Wahrnehmung der ihm zugewiesenen Aufgaben daher gegenüber allen Prozessbeteiligten eine Schutzpflicht“, sagt Peter Lüttringhaus, Pressesprecher des OLG. Diese erfordere es, Gesundheitsgefahren, die von der Durchführung einer Hauptverhandlung ausgehen können, im gebotenen Umfang abzuwenden. Auch in Haftsachen könne dies die Aufhebung von Verhandlungsterminen rechtfertigen.

Fortgesetzt werden soll die Verhandlung trotzdem, nach derzeitigem Stand der Planung am 14. Mai. Weitere Prozesstage sind bis in den Herbst hinein terminiert.

Zur Sache

Längere Unterbrechungsfristen

Sitzen Angeklagte während eines Prozesses in Untersuchungshaft, sind Gerichte gehalten, möglichst zügig zu verhandeln. Denn noch ist ja niemand verurteilt, nicht ausgeschlossen also, dass Unschuldige im Gefängnis sitzen. Doch auch hier hat Corona die normalen Abläufe verändert. Das Virus sorgt dafür, dass derzeit zwischen den einzelnen Verhandlungstagen deutlich mehr Zeit liegen darf als die eigentlich vorgeschriebenen maximal drei oder vier Wochen.

Eigens hierfür hat der Bundestag am 27. März das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ beschlossen. Darin heißt es unter anderem: „Unabhängig von der Dauer der Hauptverhandlung ist der Lauf der in der Strafprozessordnung genannten Unterbrechungsfristen gehemmt, solange die Hauptverhandlung aufgrund von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus (Covid19-Pandemie) nicht durchgeführt werden kann, längstens jedoch für zwei Monate.“