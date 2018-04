Ein weißes Fahrrad am Brill erinnert an den tödlichen Unfall einer 24-Jährigen, die von einem Lastwagen überfahren wurde. (Lisa-Maria Röhling)

In mehreren deutschen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder Göttingen gibt es sie bereits: die sogenannten Geisterräder. Weiße Fahrräder erinnern an Unfälle, bei denen Radfahrer gestorben sind. 2013 wurde das erste Gedenkrad in Bremerhaven aufgestellt.

Nun steht auch in Bremen an der Kreuzung Am Brill ein solches Rad. Darauf steht: "Hier verstarb eine Radfahrerin, 24 Jahre, 4.4.2018". Das Gedenkrad erinnert an den Unfall am Mittwoch, bei dem ein rechtsabbiegender Lastwagen eine 24-jährige Frau auf ihrem Fahrrad überrollte. Wer das Rad aufgestellt hat, ist noch unklar. In der Vergangenheit war oft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an solchen Aktionen beteiligt.

Ursprünglich stammt die Idee der "Ghost Bikes" aus den USA; die ersten wurden 2003 in St. Louis in Missouri aufgestellt. 2016 lehnte die Polizei Bremen ihre Aktion "Crash-Bikes" an diese Idee an. Die grün lackierten Räder, die in der Stadt aufgestellt wurden, sollen abschreckend wirken und zu mehr Rücksicht auf Radfahrer aufrufen. Die Polizei Bremen habe das Geisterrrad jedoch nicht aufgestellt, sagte ein Sprecher am Freitag. (ech/röh)