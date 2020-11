Die Bremer Ausländerbehörde geht Fällen mutmaßlichen Betrugs bei der Übernahme von Vaterschaften für Kinder aus dem Ausland nach. (Frank Thomas Koch)

Wie groß ist in Bremen das Problem missbräuchlicher Anerkennung von Vaterschaften? Die FDP-Bürgerschaftsfraktion hat dies vom Senat wissen wollen, nachdem das Thema bundesweit in den Medien zunehmend Beachtung gefunden hat. Die missbräuchliche Praxis besteht darin, dass deutsche Männer oder Ausländer, die in Deutschland eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzen, die Vaterschaft von Kindern anerkennen, mit denen sie weder biologisch noch sozial in irgendeiner Weise verbunden sind. Ziel des Rechtsaktes ist es, Mutter und Kind ebenfalls einen Aufenthaltstitel und Zugang zu Sozialleistungen zu verschaffen. Die Männer kassieren von den Müttern als Gegenleistung oft einen Betrag in Höhe von einigen Tausend Euro.

Ein genaueres Bild vom Ausmaß des Problems kann die Innenbehörde in ihrer Antwort auf die FDP-Anfrage nicht liefern – was auch mit dem Umstand zu tun hat, dass Vaterschaftsanerkennungen unabhängig vom Wohnort der Eltern bei jedem Standes- oder Jugendamt innerhalb Deutschlands oder bei einem Notar erfolgen können.

Zudem sind die Möglichkeiten der zuständigen Behörden, Missbrauchsfällen nachzuspüren und sie rechtssicher nachzuweisen, beschränkt. Laut Innenressort wird in Bremen die Beurkundung einer Vaterschaft zunächst ausgesetzt, wenn konkrete Hinweise dafür vorliegen, dass die angeblichen Familienverhältnisse vorgetäuscht sind. Die Ausländerbehörde bemüht sich dann um eine Aufklärung des Sachverhalts. Erhärtet sich der Verdacht, müssen sich die beteiligten Personen einem Anhörungsverfahren unterziehen, an dessen Ende ein Bescheid steht.

Konkrete Anhaltspunkte

Nach Angaben der Innenbehörde wurden seit 2017 im Bereich des Standesamtes Bremen-Mitte „bei 68 Verfahren konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft erfasst“. In Bremen-Nord sind derzeit 13 Anerkennungsverfahren ausgesetzt. Ebenfalls seit 2017 erreichten das Migrationsamt 71 Hinweise auf Täuschungsabsichten. In 16 Fällen kam es daraufhin zur amtlichen Feststellung einer missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung. 13 Verfahren laufen noch, in 42 Fällen ließen sich die Verdachtsmomente nicht erhärten.

Werden schwangere Frauen aus afrikanischen Staaten gezielt von Schleppern nach Bremen gebracht? Hierzu gibt es laut Innenbehörde aktuell keine gesicherten Erkenntnisse. Aus früheren Ermittlungsverfahren wisse man jedoch von solchen Frauen, die unerlaubt einreisen und dann mit einem in Bremen lebenden Mann beim Jugendamt erscheinen, um dort eine Vaterschaft des noch ungeborenen Kindes beurkunden zu lassen. Einzelne Frauen hätten später angegeben, an solche Männer 3500 bis 5000 Euro gezahlt zu haben.