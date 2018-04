(Frank Thomas Koch)

Bremens Grüne haben schon Fakten geschaffen, allerdings nicht ganz freiwillig: Joachim Lohse hat sie erzwungen, indem er früh ankündigte, dem nächsten Kabinett nicht angehören zu wollen beziehungsweise zu sollen. Die Sozialdemokraten zieren sich noch. Bei ihrem Landesparteitag am Wochenende stehen allein Organisations- und Vorstandswahlen an. Sie wollen bis zum Herbst warten, bevor sie womöglich bestrafen oder befördern, rauskicken oder reinhieven.

Es gibt auch wenig Grund, sich zu beeilen. Die meisten Bürger sind Wahlen samt umkränzender Prozeduren erst mal leid, und Federn werden in der Regel sowieso gelassen. Dieses Mal könnte es sich um ganze Büschel handeln, denn der SPD steht mit der Wahl 2019 eine schwere Prüfung bevor. Eine der Kernfragen ist, ob das schlechteste SPD-Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg von 2015 als eine Art Zwischentief in die Geschichtsbücher eingeht oder unterboten werden kann.

Auf Bundesebene sieht es nicht besser aus: Die "Süddeutsche Zeitung" überlegte Anfang des Jahres, was geschähe, wenn die SPD-Basis auf Bundesebene Neuwahlen erzwungen hätte, um alle Hoffnungen in ein anderes Ergebnis und eine rot-rot-grüne Koalition legen zu können: "Die SPD könnte zu einer 17-oder-15-Prozent-Partei der reinen Lehre werden. Damit wäre die SPD nicht mehr in der Schwergewichtsklasse der Union, sondern konkurrierte mit den Mittelgewichtlern von AfD, Grünen oder Linkspartei im Bereich von zehn Prozent plus."

Das Dumme an Koalitionen ist indes, dass alle beteiligten Parteien im Senat vertreten sein wollen. Geschieht in Bremen also, was sich bundesweit abzeichnet, wäre eine Dreierkonstellation eher denkbar als völlig abwegig. Obendrein ist kein Geheimnis, dass die Bremer Sozialdemokraten keine Freunde von Großen Koalitionen sind, nicht in Bremen und nicht in Berlin. Der Befund der "Süddeutschen" kann ihnen also kaum einerlei sein. Sie müssen, wenn sie die rot-grüne Allianz verlängern und ihre Senatorenposten sichern wollen, schonungslos prüfen, mit wem sie ins Rennen gehen, um die Chancen darauf zu verbessern. Besser gesagt: Sie müssten. Es wird zwar steif und fest behauptet, dass man die jüngsten Wahlschlappen auf Landes- und Bundesebene aufarbeite, aber das geschieht derart geheim, ja, so verschwörerisch, dass nicht nur nichts nach außen dringt, sondern man davon rein gar nichts merkt.

Und so wird sich Carsten Sieling in 13 Monaten erstmals zur Wahl stellen. Vor drei Jahren fiel ihm das Amt des Präsidenten des Senats über Nacht in den Schoß, weil sich Jens Böhrnsen von den Wählern im Stich gelassen fühlte. Hatte Böhrnsen etwas, was Sieling nicht hat? Oder umgekehrt? Es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, das könnte ein Problem sein, zumal eine der größten Gemeinsamkeiten der Unterschied zu Böhrnsens Vorgänger Henning Scherf ist.

Scherf war nicht Kaiser oder König von Bremen, aber er trug der SPD für die einen trotz, für die anderen wegen seiner politischen Flexibilität gegenüber der CDU zwei Mal mehr als 40 Prozent der Stimmen ein. Die Linken in der Partei haben das nie verwunden. Sie wären ihn gerne losgeworden, als er sich politisch als Partei Scherf selbstständig machte, trauten sich aber nicht, auf ihn als Stimmenmagnet zu verzichten. Bei Sieling kehrt sich das Prinzip um: Die Partei hält an ihm fest, diskussionslos, womöglich auf Kosten ihres Wahlerfolgs. Sie ist damit drauf und dran, die Fehler der Bundes-SPD zu wiederholen; die Wahl wird zeigen, was geschehen kann, wenn eine Partei nicht wahrhaben will, wie die Wähler ticken.

Und sonst? Während die Grünen mit drei Frauen an der Spitze in den Wahlkampf gehen, sind beide SPD-Senatorinnen, Claudia Bogedan und Eva Quante-Brandt, ziemlich angeschlagen. Die eine steht offenbar einem unbeherrschbaren Ressort vor, die andere, heißt es, sei selbst gelegentlich unbeherrscht. Beide könnten nur von Frauen ersetzt werden, selbst wenn sie freiwillig verzichten sollten. Eine Notlösung könnte ein Ressortwechsel sein.

Innensenator Ulrich Mäurer ist qua Amt wenig sozialdemokratisch für einen Sozialdemokraten. Das bringt ihm allseits Anerkennung ein, außer bei seinen Parteifreunden. Er gilt nicht als amtsmüde, legt es aber wohl auch nicht darauf an, seine Amtszeit partout zu verlängern. Auch Wirtschaftssenator Martin Günthner wird von der Partei eher kritisch beäugt, unter anderem, weil er eine gewisse Distanz zu ihr hält. Allerdings ist er Bremerhavener, und die wird man nicht so einfach los, wenn sie nicht losgeworden werden wollen. Fester im Sattel sitzen könnte nur noch eine Martina Günthner.