Die meisten Bremerinnen und Bremer tragen in der Straßenbahn Masken – die BSAG verteilte auch Gratis-Masken an Kunden. (Sina Schuldt)

Seit Anfang der Woche gilt Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Hauptbahnhof. Und die werde auch weitgehend eingehalten, ziehen Bremer Straßenbahn-AG (BSAG) und Bundespolizei ein erstes Zwischenfazit. Ärger? Fehlanzeige! Im Gegenteil: Verständnis allenthalben. Und wo die Maske dann tatsächlich fehlt, reiche eine mahnende Erinnerung. Oder eine Gratismaske, die die BSAG ihren Kunden spendiert.

Die Maskenpflicht ist eine Rechtsverordnung, ausgesprochen von der Stadt, basierend auf einer politischen Entscheidung, erklärt BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer die rechtliche Grundlage. „Von daher unterliegt die Durchsetzung dieser Verordnung auch nicht uns als Verkehrsbetrieb, sondern den Ordnungsbehörden.“

Ein wichtiger Aspekt für die BSAG. „Wir würden sehr ungern auch noch die letzten treuen Kunden verärgern, indem wir sie kontrollieren“, sagt Meyer mit Blick auf den Corona-bedingten starken Rückgang der Fahrgastzahlen. Deshalb habe man sich schon im Vorfeld der Maskenpflicht Gedanken darüber gemacht, wie man die Fahrgäste unterstützen könnte. „Ist ja denkbar, dass tatsächlich nicht jeder mitbekommen hat, dass die Masken Pflicht sind oder aus irgendeinem Grund keine Maske dabei hat.“

Und so beschaffte sich die BSAG noch rechtzeitig vor Inkrafttreten der Verordnung 2500 Einmal-Masken, die seither im Kundenzentrum und an den großen Knotenpunkten kostenlos von Servicemitarbeitern verteilt wurden. „Das dürfte dazu beigetragen haben, dass der Start bei uns reibungslos funktioniert hat“, mutmaßt Meyer. „Wir haben zumindest den Eindruck, dass die erhoffte Maskenquote von 90 Prozent bei uns erreicht wird.“ Außerdem habe die BSAG im Rahmen dieser Aktion sogar noch ihren Partnern im Verkehrsverbund mit Masken aushelfen können.

Trotzdem bleibe aber eines klar, betont der BSAG-Sprecher: „Das Hausrecht in unseren Bussen und Bahnen haben wir.“ Soll heißen, wenn zum Beispiel ein ganzer Trupp von Leuten meint, so ernst sei das mit dieser Verordnung ja nicht, und ohne Maske einsteigt, werde der Fahrer sehr wohl die Leitstelle der Polizei informieren.

Ähnlich entspannt wie bei der BSAG fällt das erste Fazit der Bundespolizei in Bremen aus. Die ist unter anderem im Hauptbahnhof dafür zuständig, die Coronamaßnahmen umzusetzen. In den Zügen funktioniere das sehr gut, weiß Pressesprecher Holger Jureczko zu berichten. „Man trifft nur sehr selten Leute, die keine Maske aufhaben.“ In der Regel hätten aber auch die eine dabei. „Und die setzen sie dann auch sofort auf. Das läuft alles sehr unkompliziert.“

Schon noch etwas häufiger seien Menschen in der großen Bahnhofshalle ohne Maske anzutreffen. „Hat sich wahrscheinlich noch nicht so rumgesprochen, dass die Pflicht auch in der Halle gilt“, sagt Jureczko. Die falle zwar eigentlich unter das Hausrecht der Deutschen Bahn. „Aber wir unterstützen da natürlich.“ Stößt eine Streife auf jemanden ohne Maske, wird er oder sie darauf angesprochen. „Sensibilisiert“ lautet der Sprachgebrauch, denn weder in Bremen noch in Niedersachsen droht in einem solchen Fall ein Bußgeld. „Einen Platzverweis können wir aber schon aussprechen“, warnt allerdings auch Holger Jureczko vor einem allzu sorglosen Umgang mit der Maskenpflicht.

Zur Sache

Transitvisa für Traumschiff-Crew

Angesichts der Corona-Krise hat die Bremer Bundespolizei derzeit wenig Arbeit am Flughafen. Dafür aber umso mehr im Bereich „Seeverkehr“, denn auch die Seehäfen in Bremerhaven und in Cuxhaven fallen in ihre Zuständigkeit. Dort haben zuletzt Kreuzfahrtschiffe wie das „Traumschiff“ des ZDF und „Mein Schiff 3“ angelegt. Um die Passagiere brauchte sich die Polizei nicht zu kümmern, wohl aber um die Besatzungsmitglieder, die nicht an Bord bleiben wollen. „Das waren ungefähr 500 Personen“, berichtet Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizei in Bremen. Hintergrund: Die Mitglieder der Crew kommen zu großen Teilen aus Südostasien, sind damit „Drittstaatenangehörige“ und benötigen für den Transport von Bord zu den Flughäfen in Hamburg oder in Frankfurt ein Transitvisum. „Den Rückflug organisieren die Reedereien“, sagt Jureczko. „Aber für die Transitvisa sorgen wir.“