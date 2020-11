Notfallmediziner Jonas Boelsen ist seit 2012 auch in der Bremer Luftrettung im Einsatz. (Christina Kuhaupt)

Vor 50 Jahren – am 1. November 1970 – fiel der Startschuss für die öffentlich-rechtliche Luftrettung in Deutschland. Seinen ersten Einsatz hatte der erste, durch den ADAC permanent eingesetzte Rettungshubschrauber „Christoph 1“ in München. Inzwischen werden die Luftretter bundesweit zu rund 50.000 Einsätzen im Jahr gerufen.

In Bremen gibt es zwei Betreiber der Luftrettung, die im Auftrag des Senators für Inneres und Sport die Länderaufgabe erfüllen, und somit zwei Standorte: die DRF-Station am Flughafen und die ADAC-Station am Klinikum Links der Weser.

Bereits seit 47 Jahren hebt „Christoph 6“ am Bremer Klinikum Links der Weser zu medizinischen Rettungseinsätzen ab. Im vergangenen Jahr waren es 1474 Einsätze, erklärt Rettungshubschrauberpilot Rüdiger Engler. Pro Jahr kommen die Bremer Luftretter nach seiner Auskunft auf rund 1500 Einsätze, bezogen auf die vergangenen drei Jahre. Im bundesweiten Vergleich haben die Bremer relativ viele Anforderungen, folglich rangieren sie in der ersten Hälfte der 36 ADAC-Stationen.

Verkehrsunfälle waren zu Beginn der Hauptgrund für die Alarmierung der „gelben Engel aus der Luft“. In den 60er-Jahren war durch die boomende Motorisierung in Deutschland die Zahl der Verkehrsunfälle laut ADAC dramatisch angestiegen. Allein 1967 starben 20.000 Menschen im Straßenverkehr. Da Unfallmediziner festgestellt hatten, dass 15 bis 20 Prozent der tödlich verunglückten Menschen bei einer schnelleren Notfallversorgung noch eine Überlebenschance gehabt hätten, startete der ADAC 1968 Feldversuche mit einem gecharterten Hubschrauber. Das neue Konzept erwies sich als erfolgreich: Der Notarzt erreichte die Patienten am schnellesten aus der Luft. So wurde am 1. November 1970 die Luftrettung aus der Taufe gehoben.

Täglich rund 150 Einsätze

Vor zwei Jahren wurden die Luftretter nur noch in rund elf Prozent der 54 356 bundesweiten Einsätze zu einem Verkehrsunfall gerufen. Die meisten Anforderungsgründe sind laut ADAC internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen gewesen. Bei täglich rund 150 Einsätzen war das fast jeder zweite Fall. Die Statistik für 2018 weist zudem 13 Prozent Freizeitunfälle (Sport- und häusliche Unfälle) und elf Prozent neurologische Notfälle, zum Beispiel Schlaganfall, aus.

Seit dem Start vor 50 Jahren sind die „fliegenden Gelben Engel“ inzwischen über eine Million Einsätze bundesweit geflogen. Heute gibt es mehr als 80 Luftrettungsstandorte in Deutschland. Alle Hubschrauber tragen den Namen „Christoph“ nach dem Schutzpatron der Reisenden. An 37 Stationen mit mehr als 50 Rettungshubschraubern sind die Crews der ADAC Luftrettung täglich im Einsatz. Bundesweit arbeiten für die gemeinnützige ADAC Luftrettung, die seit 2017 ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung ist, fast 1300 Menschen – darunter rund 160 Piloten, etwa 250 Notfallsanitäter, 150 Techniker und rund 600 Notärzte.