Wer jetzt eine Gelbe Tonne haben möchte, muss offenbar viel Geduld aufbringen. RMG verlangt von Antragstellern den Nachweis, dass sie die Grundstückseigentümer sind, ersatzweise eine Einverständniserklärung des Eigentümers. (dpa)

Der neue Gelber-Sack-Entsorger RMG reagiert auf die Kritik an der Verteilung der Vorratsrollen. Ab sofort brauchen Bürger in den gut 100 Bremer Verteilstellen keinen Wertmarken-Code mehr anzugeben, den man bisher auf der Internetseite des Unternehmens erzeugen musste. Wer für seinen Haushalt neue Gelbe Säcke braucht, kann an den genannten Stellen ohne jeden Berechtigungsnachweis jederzeit ein bis zwei neue Rollen bekommen.

Der Anstoß für die Neuregelung kam von der Bremer Stadtreinigung, also der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die zum 1. Januar gegründet wurde und als Dachgesellschaft für Müllabfuhr und Straßenreinigung fungiert. Mit dem Gelben Sack hat die Anstalt eigentlich gar nichts zu tun. Diese Dienstleistung wird alle drei Jahre bundesweit von den Trägern des Wertstoffrecyclings ausgeschrieben.

Von dort hatte RMG den Zuschlag für die Abholung in Bremen erhalten. Gleichwohl hat auch die Bremer Stadtreinigung ein Interesse daran, dass die Abfuhr der Gelben Säcke und die Bereitstellung der Rollen funktionieren. Außerdem gehören die 14 Recyclingstationen, die die AöR im Stadtgebiet betreibt, zum Netz der Verteilstellen für den Rollennachschub.

"Unsere Mitarbeiter haben gemerkt, dass es bei den Bürgern Irritationen gab, was den Bezug der Gelben Säcke angeht", sagte AöR-Sprecherin Antje von Horn. "Wir haben deshalb von uns aus das Gespräch mit RMG gesucht." Gerade viele ältere Bremer werden die Abkehr vom internetgestützten Wertmarken-Code-System mit Erleichterung aufnehmen.

Zahlreiche Senioren, die gar keinen Zugang zum Internet haben oder in dessen Handhabung unsicher sind, hatten sich in den vergangenen Wochen beim WESER-KURIER gemeldet und ihren Unmut geäußert. So berichtete eine ältere Dame aus Tenever, sie habe beim Service-Telefon von RMG angerufen und dort mitgeteilt, keinen Zugang zum Netz zu haben – wie solle sie dann bitteschön an neue Gelbe Säcke kommen?

Daraufhin habe die RMG-Mitarbeiterin ihr mündlich einen Abholcode genannt. "Fürs nächste Mal besorgen Sie sich bitte jemanden, der Internet hat", habe die abschließende Aufforderung gelautet. Ausgestattet mit dem Abholcode, ging die Senioren tags darauf zum Rewe-Markt an der St.-Gotthard-Straße, um sich dort neue Rollen zu besorgen. "Die waren freundlich, sagten aber: Wir haben keine", so die ältere Dame.

Gelbe Tonnen bleiben am Fahrbahnrand stehen

Es hakt also immer noch da und dort, sowohl bei der Verteilung der Gelben Säcke als auch bei der Abholung. Ein Leser aus dem Weidedamm in Findorff berichtete beispielsweise, dass die RMG diesen Straßenzug immer noch nicht richtig auf dem Schirm habe. In der vergangenen Woche habe er zum wiederholten Mal bei dem Unternehmen anrufen müssen, weil der Recycling-Müll nicht abgefahren wurde.

"Dies ist nun das dritte Mal seit der Übernahme durch RMG, dass ich die Abholung dort reklamiere. Das letzte Mal dauerte es eine Woche, bis etwas geschah", kritisierte der Anwohner. In der Hemmstraße (ebenfalls Findorff) schaffen es die RMG-Mitarbeiter offenbar nicht, die Gelben Tonnen nach der Leerung zurück an die Grundstücke zu schieben.

"Die Behälter bleiben dann immer verkehrsgefährdend am Fahrbahnrand stehen", so ein Anwohner. Als er einen RMG-Mitarbeiter darauf ansprach, habe es geheißen: "Mach doch selber!" Überhaupt: Die Gelbe Tonne. Wer eine hat, kann sich glücklich schätzen, denn neue sind schwer zu bekommen. Zahlreiche Bremer Haushalte haben dem WESER-KURIER längere Schriftwechsel mit RMG zur Verfügung gestellt.

Dabei ging es zumeist um die Berechtigung, überhaupt eine solche Tonne zu erhalten. RMG verlangt von den Antragstellern den Nachweis, dass sie die Grundstückseigentümer sind, ersatzweise eine Einverständniserklärung des Eigentümers. Wie dieser Nachweis geführt werden soll, steht in den Schreiben von RMG nicht.

Ein Anwohner erteilte RMG schriftlich die Erlaubnis, Einsicht ins Grundbuch zu nehmen. Das reichte nicht. Einem Ehepaar aus der Wecholder Straße in Kattenesch wurde die Tonne mit einer anderen Begründung verweigert. RMG teilte Heiko und Margarete Kühn mit, der Behälter werde nur an Haushalte ab drei Personen ausgegeben.

"In unserem Stadtteil besitzen Singlehaushalte eine Gelbe Tonne, die sie aber vor der Zeit von RMG bekommen haben", schreiben die Kühns. Ihnen gehe es um die Geruchsbildung des Recyclingabfalls. Außerdem machten sich häufig Rabenvögel über die Gelben Säcke her und verstreuten den Müll. Eine Tonne sei deshalb besser. Der WESER-KURIER bemühte sich am Mittwoch vergeblich um eine Stellungnahme von RMG.