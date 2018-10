Viele Projekte wurden im vergangenen Jahrzehnt bereits gefördert. Auch der hier abgebildete Huckelrieder Park erhielt Mittel aus dem Fördertopf. (Walter Gerbracht)

Für das Sanierungsgebiet Huckelriede hat die Baudeputation eine Geldsumme in Höhe von 280 000 Euro freigegeben. Damit wird an der Straße Buntentorsdeich ein weiteres Stück des grünen Wegenetzes des Neustädter Ortsteils umgestaltet. Seit der Bremer Senat Ende 2008 den Bereich zum städtebaulichen Fördergebiet erklärt hat, sind in den Ortsteil zwischen Sielhof, Kirchweg und Werdersee bereits erhebliche Summen Städtebaufördermittel geflossen. Ziel ist es, das Wohnumfeld für die Menschen zu verbessern und das soziale Miteinander zu stabilisieren.

Seit knapp zehn Jahren sind über diesen Fördertopf im Sanierungsgebiet Huckelriede bereits der Niedersachsendamm, der Huckelrieder Park, die Umsteigestelle, der Grünzug „Huckelrieder Friedensweg“ und weitere markante Stellen aufgewertet worden. Alle Projekte sind eingebettet in das Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau West“, sodass etwa ein Drittel des Geldes vom Bund kommt. An allen genannten Orten haben vor der Umgestaltung erhebliche Mängel an den Straßen und Wegen, der Ausstattung und der Vegetation dominiert.

Das Sanierungsprogramm eröffnet nun auch am Buntentorsdeich die Möglichkeit, diese Missstände zu beseitigen. Die Straße verbindet den Niedersachsendamm mit dem erst kürzlich fertiggestellten Grünzug „Huckelrieder Friedensweg“ und gilt damit bei den Stadtplanern als wichtige Ost-West-Achse im Stadtteil.

„Durch die Umgestaltung entsteht eine neue, ästhetische Qualität mit Wohlfühlfaktor und Wiedererkennungswert für das Quartier Huckelriede“, betont Pressesprecherin Kerstin Doty vom für die Planung zuständigen Umweltbetrieb Bremen. Fußgänger und Radfahrer könnten sich künftig das Quartier über das aufgewertete, grüne Wegenetz mit hohem Aufenthaltswert erschließen. „Die Qualität solcher Quartiere wird nicht nur durch große Parkanlagen bestimmt, sondern gerade durch die Aufwertung der alltäglichen Wegeverbindungen“, so Doty. Mit Baubeginn ist voraussichtlich erst nach der Frostperiode zu rechnen.