Das Gebäudesanierungsprogramm der Stadt umfasst dieses Jahr 30,1 Millionen Euro. Das hat der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Darin enthalten sind 1,5 Millionen Euro sogenannte Grundausstattung, aus denen Sofortmaßnahmen bezahlt werden, ungefähr 4,5 Millionen Euro Planungsmittel, 5,3 Millionen Euro für zusätzliche Kosten zur Weiterführung beschlossener Maßnahmen und circa 18,8 Millionen Euro für neue Vorhaben.

Die Schwerpunkte der Baumaßnahmen liegen wie in den Vorjahren im Bereich Bildung und bei der Sanierung der Justizvollzugsanstalt an der Sonnemannstraße in Oslebshausen. Der größte Einzelposten schlägt mit 6,08 Millionen Euro durch die Sanierung und den Umbau des Lazarettgebäudes der JVA zu Buche. Weitere 5,6 Millionen werden nach Angaben des Finanzressorts für die Sanierung der denkmalgeschützten Außenmauer der JVA benötigt.

Neue Projekte sind unter anderem die Turnhallensanierung an der Oberschule Sebaldsbrück (2,04 Millionen Euro, ergänzt um zwei Millionen Euro Bundesmittel) und die Dach- und Brandschutzsanierung des Schulzentrums Bördestraße in Burglesum (1,78 Millionen Euro). Die Schule an der Wigmodistraße in Blumenthal bekommt einen Mobilbauersatz und wird zur Ganztagsschule ausgebaut (1,57 Millionen Euro). Für die Oberschule an der Lehmhorster Straße in Blumenthal stehen für die Erweiterung der Verwaltung, einen Aufzug und die Lehrküche etwa 947 000 Euro zur Verfügung. Im Kindertagesheim Löwenzahn an der Schleswiger Straße in Walle werden 748 000 Euro für die Schadstoffsanierung der Außenanlagen investiert.