In der Nacht zu Freitag sprengten Unbekannte den Geldautomat einer Bankfiliale an der Berliner Freiheit. (Christina Kuhaupt)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Laut Polizei Bremen drangen die Männer gegen kurz vor halb vier in die Bank an der Berliner Freiheit ein, anschließend sprengten sie den Automaten. Mehrere Anwohner wurden durch den lauten Knall wach und beobachteten zwei Personen, die auf einem Motorroller in Richtung Vahrer See flüchteten.

Die Männer waren zur Tatzeit maskiert und dunkel gekleidet. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei entwendeten sie kein Bargeld. Durch die Sprengung wurden zwei Automaten und der Vorraum der Filiale erheblich beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.