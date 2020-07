400.000 Euro Sachschaden

Geldautomat in Obervieland gesprengt

Stefanie Heitmann

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Geldautomat in einer Bankfiliale in Kattenesch gesprengt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.