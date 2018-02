„Dass wir als Politiker mehr aushalten müssen als andere, ist klar“, betont Jan Timke, Vorsitzender der Gruppe Bürger in Wut. „Aber irgendwo gibt es da dann auch Grenzen.“ (dpa)

In den anderen Bürgerschaftsfraktionen sind Beleidigungen oder gar Bedrohungen in der Form, wie sie Tuncel schildert, kaum Thema. „Hassmails oder Ähnliches sind bei uns bisher selten vorgekommen“, sagt Tim Abitsch, Pressesprecher der FDP. Es gebe zwar Briefe und Nachrichten, die vom Ton her unangebracht und ausfallend sind, aber die würden schlicht ignoriert. „Wirkliche Drohungen gab es nicht.“

Die Grünen vertreten in dieser Hinsicht eine klare Linie, sagt deren Sprecher Matthias Makosch: „Sollte es zu strafrechtlich relevanten Hassmails, Bedrohungen und so weiter kommen, wird Anzeige erstattet.“ Aktuelle Vorfälle gebe in dieser Hinsicht nicht, sehr wohl aber den einen oder anderen Shitstorm in den sozialen Netzwerken, wie zuletzt gegen Kai Wargalla.

Eine Senatsanfrage und zwei Nachfragen der Abgeordneten in der Stadtbürgerschaft zum Auftritt der Band „Frei.Wild“ in Bremen führte zu Tausenden hasserfüllten Kommentaren im Netz. Auch auf der Seite der Bürgerschaftsabgeordneten selbst fanden sich zahlreiche Pöbeleien und persönliche Beleidigungen. Die Politikerin der Grünen hat sich inzwischen an eine Rechtsanwältin gewandt. Gegen eine ganze Reihe derer, die sie beschimpft und bedroht haben, wird sie Anzeige erstatten.

Über die Linken wird ebenfalls in erster Linie auf Facebook gepöbelt. Drohbriefe gebe es eher anlassbezogen, heißt es aus der Geschäftsstelle der Partei. Zum Beispiel zur umstrittenen Predigt von Pastor Olaf Latzel aus der St.-Martini-Gemeinde. Da habe es nach der Bürgerschaftsdebatte bergeweise Drohbriefe gegen die Linke gegeben.

Üble Beleidigungen auf Facebook

Auch bei SPD und CDU gab es in jüngster Zeit keine relevanten Vorfälle, bei denen einzelne Abgeordnete persönlichen Beleidigungen, Bedrohungen oder Straftaten ausgesetzt waren, sagen deren Pressesprecher Matthias Koch (SPD) und Rebekka Grupe (CDU) übereinstimmend. Die üblichen Beschimpfungen der SPD, ja, die gebe es natürlich, berichtet Koch.

Gelegentlich auch mal relativ heftig, wie unlängst eine Drohung via Facebook, bei der man den Staatsschutz eingeschaltet habe. „Aber da hat sich herausgestellt, dass der Absender eine psychische Störung hatte.“ Ähnliches weiß Jan Timke, Vorsitzender der Gruppe Bürger in Wut, zu berichten. Direkte persönliche Anfeindungen via Telefon oder E-Mail gegen ein Mitglied der BIW-Gruppe habe es nicht gegeben.

Auf Facebook sei allerdings mal jemand derart übel über ihn hergezogen, dass er Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt habe, erzählt Timke. Das Verfahren sei dann zwar eingestellt worden. Aber nur gegen Zahlung einer Geldbuße. Der Pöbler sei mit 100 Euro zur Kasse gebeten worden. „Dass wir als Politiker mehr aushalten müssen als andere, ist klar“, betont Timke. „Aber irgendwo gibt es da dann auch Grenzen.“