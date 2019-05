Blick in einen Hörsaal. Bremen profitiert im besonderen Maße von den Neuregelungen und bekommt ab 2021 mindestens 26 Millionen Euro vom Bund für ihre Hochschulen. (dpa/Swen Pförtner)

Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland bekommen ab 2021 mehr Geld von Bund und Ländern. Sie erhalten aus dem Hochschulpakt, dem Qualitätspakt Lehre und dem Pakt für Forschung und Innovation über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt gut 160 Milliarden Euro. Darauf einigten sich die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern nach monatelangen Verhandlungen über die Zukunft der Hochschulfinanzen. Das Geld aus dem Hochschulpakt und dem Qualitätspakt soll unbefristet fließen, der Pakt für Forschung und Innovation wird auf zehn Jahre befristet.

Auch Niedersachsen und Bremen werden von den Geldern profitieren. Mit dem Abschluss des „Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“ werde die Hansestadt ab 2021 verlässlich von Bundesmitteln in Höhe von jährlich mindestens 26 Millionen Euro profitieren, teilte die Bremer Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) mit. Mit diesen Mitteln könnten - wie im Wissenschaftsplan 2025 vorgesehen - die vorhandenen Studienplätze in der Breite gesichert und in besonders nachgefragten Bereichen ausgebaut werden. „Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Bremen geleistet“, sagte Quante-Brandt. „Dass Bund und Länder gemeinsam dieses starke Signal in die Hochschullandschaft senden, ist ein großes gemeinsames Bekenntnis zur Bedeutung der Hochschulen für Deutschland, für seine Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit.“