In der Julius-Brecht-Allee übersah der Fahrer der Straßenbahnlinie 1 drei Arbeiter im Gleisbett und verletzte einen von ihnen schwer. (Christina Kuhaupt)

„Wollen Sie erklären, wie der Unfall passiert ist?“, wird der Angeklagte gefragt. Er dürfte schweigen, denn vor Gericht muss sich niemand selbst belasten. Aber es bricht förmlich aus ihm heraus. „Ja natürlich!“ Er will reden, will erzählen und erklären, was er im Grunde bis heute selbst nicht versteht. Seit knapp 34 Jahren arbeitet der Mann für die Bremer Straßenbahn AG. Nie gab es Probleme. Bis zu diesem 9. Mai 2018, als er morgens gegen Viertel vor Neun als Fahrer der Straßenbahnlinie 1 in der Julius-Brecht-Allee drei Gleisarbeiter zu spät bemerkte. Einen von ihnen erfasste er mit der Bahn, verletzte ihn schwer. Fast drei Jahre später steht der 51-Jährige vor Gericht – angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Das Opfer erlitt zahlreiche Brüche sowie schwere innere Verletzungen und musste ins Koma versetzt werden. Ihm geht es dem Vernehmen nach aber wieder relativ gut. Und zivilrechtlich ist die Sache für den Straßenbahnfahrer nach einem Vergleich mit der Zahlung von 60.000 Euro ohnehin längst ausgestanden. Am Mittwoch vor dem Amtsgericht geht es nun um die strafrechtliche Aufarbeitung des Unfalls. Und damit um seine berufliche Zukunft. „Sind Sie noch bei der BSAG?“, fragt die Richterin. „Ja“, antwortet der Angeklagte. „Noch!“ Im Fahrdienst werde er seit dem Unfall nicht mehr eingesetzt, er arbeite jetzt in der mobilen Reinigung. Doch eine mündliche Kündigungsandrohung habe er schon erhalten.

Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren mit einem Strafbefehl erledigen, das heißt ohne mündliche Verhandlung: Sechs Monate auf Bewährung, umgewandelt in eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Doch das hätte den Straßenbahnfahrer aller Wahrscheinlichkeit seinen Job gekostet. Deshalb legte er Widerspruch ein, der Fall landete vor Gericht.

Dort sieht es am Mittwoch zunächst nicht gut aus für den 51-Jährigen. Er selbst erklärte den Unfall auf der schnurgeraden, gut einsehbaren Julius-Brecht-Allee mit einem lauten Geräusch im Fahrgastraum. Er habe nach hinten geschaut und sei deshalb wohl kurz abgelenkt gewesen. Als er wieder nach vorne blickte, seien die Gleisarbeiter schon direkt vor ihm gewesen. Er habe sofort eine Notbremsung eingeleitet. „Aber das hat leider nicht mehr gereicht“. Obwohl fast drei Jahre vergangen sind, wirkt der Mann ratlos. Er weiß nicht wirklich, was er falsch gemacht haben soll, sagt, dass er seinen Job eigentlich so weiter machen würde wie immer.

Belastet wird er allerdings durch die Aussagen eines Zeugen, der in der Straßenbahn mitfuhr. Nicht irgendein Fahrgast, sondern ein Gruppenleiter bei der BSAG, selbst Ausbilder von Fahrpersonal und an diesem Morgen mit der Linie 1 auf dem Weg zur Arbeit. Er habe kein Geräusch gehört, dafür aber von seinem Platz im vorderen Drittel der Bahn schon aus etwa 250 Meter Entfernung die drei Gleisarbeiter gesehen. „Zunächst nichts, was einen nervös macht“, sagt der Zeuge. „Er sieht sie ja und wird gleich langsamer.“ Dann der Gedanke: „Hey, allmählich müsstest du jetzt wirklich langsamer werden.“ Schließlich die Erkenntnis: „Das wird zu eng, es ist zu spät, das passt nicht mehr.“ Vier, fünf Sekunden habe all dies gedauert, länger nicht.

Handy aus während der Fahrt!

Außerdem berichtet der Zeuge von einem Handy in der Fahrerkabine, das leise Musik gespielt hat. Ein klarer Verstoß gegen die internen Vorschriften der BSAG. „Wir hatten ein, zwei schwere Unfälle wegen Handynutzer“, sagt der Gruppenleiter. Seither müsse das Handy während der Fahrt ausgeschaltet sein und außerhalb der Reichweite des Fahrers aufbewahrt werden.

Der Angeklagte sagt, dass er in einer kurzen Pause draußen vor der Bahn geraucht und dabei seiner Frau eine Nachricht geschrieben habe. Als er dann merkte, dass es höchste Zeit zur Abfahrt war, habe er das Handy in der Eile wohl nicht wie üblich ausgeschaltet und „leider da hingelegt, wo ich es nicht hätte hinlegen sollen“.

Letztlich bleibt dies für das Gericht ohne Belang. Das Handy wurde von der Polizei ausgelesen, erklärt die Richterin. Demnach ist sicher, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt des Unfalls weder telefoniert noch Nachrichten verschickt habe. Ob er tatsächlich Musik gehört habe, sei vielleicht ein arbeitsrechtlicher Aspekt, spiele für das Strafverfahren aber keine Rolle. „Leise Musik hätte Sie nicht so sehr abgelenkt, dass Sie die drei Männer nicht gesehen hätten.“

Dass der Angeklagte besser hätte aufpassen müssen, stehe außer Frage. „Wir konnten aber nicht feststellen, dass Sie was gemacht haben, was Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt hat.“ Letztlich sei die Ursache des Unfalls nicht aufzuklären. Ein Augenblicksversagen, wie es immer wieder im Straßenverkehr vorkomme.

90 Tagessätze à 60 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung lautet am Ende das Urteil, der Staatsanwalt hatte 150 gefordert. Die Richterin bleibt damit exakt unter der Grenze zur Vorstrafe. Die berufliche Zukunft des 51-Jährigen liegt wieder in den Händen der BSAG.

Zur Sache

Vorbestraft oder nicht?

Genau genommen ist jede strafrechtliche Verurteilung eine Vorstrafe. Wer aber nur bis zu einer Grenze von 90 Tagessätzen oder drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wird, darf sich trotzdem als „nicht vorbestraft“ bezeichnen. Denn im allgemeinen Sprachgebrauch gilt man erst dann als vorbestraft, wenn man einen entsprechenden Eintrag im Führungszeugnis hat. Doch hier werden Strafen erst eingetragen, wenn sie höher als 90 Tagessätze oder drei Monate Haft ausfallen. Zu unterscheiden hiervon ist das Bundeszentralregister. Dort werden auch Verurteilungen registriert, die unterhalb der genannten Grenzen liegen.