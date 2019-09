Um einem Mutter-Kind-Platz in einem Bremer Parkhaus entbrannte ein so heftiger Streit, dass sich am Ende das Amtsgericht damit befassen musste. (Koch)

Keine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, aber auch kein Freispruch: Eine 22-jährige Bremerin, die beim Streit um einen Mutter-Kind-Platz in einem Parkhaus eine 30-Jährige verletzt hat, ist am Montagvormittag wegen einfacher Körperverletzung zu 60 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt worden. Außerdem erhielt sie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Frau hatte im April 2018 ohne Kind mit ihrem Wagen auf einem eigens für Eltern ausgewiesenen Platz des Parkhauses gestanden. Eine andere Frau war deshalb aus ihrem Fahrzeug gestiegen, um sie darauf hinzuweisen, dass dies nicht in Ordnung sei. Der Streit eskalierte, am Ende lag die 30-Jährige verletzt am Boden.

Bewertung des Bauchtritts

Der Hergang des Streits war wie berichtet bereits beim Prozessauftakt vor zwei Wochen weitgehend geklärt worden. Der zweite Verhandlungstag am Montag diente allein noch der Frage, ob es sich bei der Tat um eine gefährliche oder um eine einfache Körperverletzung handelte. Wofür durch die Befragung von Zeugen zum einen zu klären war, ob das Opfer noch stand oder bereits am Boden lag, als es einen Tritt in den Bauch bekam. Zum anderen, ob die Täterin einen Schuh mit Absätzen trug, der juristisch als „gefährliches Werkzeug“ eingestuft werden kann.

Einen Tritt auf die am Boden liegende 30-Jährige hatte keine der vier Zeuginnen gesehen, und auch zum Schuhwerk der Angreiferin konnte keine der Frauen Angaben machen. Womit die gefährliche Körperverletzung vom Tisch war. Nicht aber die Tat an sich. Eine Einstellung des Verfahrens käme nicht infrage, betonte der Vertreter der Anklage. Zwar habe das Opfer die Angeklagte durch vulgäre Beschimpfungen provoziert, sah auch die Staatsanwaltschaft eine Mitschuld bei der 30-Jährigen. Trotzdem dürfe das nicht zu derartigen Folgen führen. Sie habe die Kontrolle verloren und ihre Kontrahentin grob misshandelt, warf der Staatsanwalt der 22-Jährigen vor. Seine Forderung: 90 Tagessätze à zehn Euro und drei Monate Fahrverbot.

Der Verteidiger der Frau plädierte auf Freispruch. Er hob dafür auf das aggressive Vorgehen des Opfers ab, sah seine Mandantin deshalb in einer Notwehrsituation und wollte auch das Fahrverbot nicht akzeptieren. Schließlich habe der Vorfall mit dem Straßenverkehr nichts zu tun, es ginge in dem Fall um die Reaktion auf eine Beleidigung.

Der Richter beließ es mit Blick auf den Anteil des Opfers an der Auseinandersetzung bei 60 Tagessätzen. Von einer Notwehrsituation könne aber nicht gesprochen werden, stellte er klar. Aggressorin sei ganz klar die Angeklagte gewesen. Und natürlich gebe es einen Zusammenhang zum Straßenverkehr. Deshalb auch das dreimonatige Fahrverbot. „Die Strafe soll auch spürbar sein.“