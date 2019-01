Die Mitarbeiter von Geld- und Werttransporten sind für diesen Mittwoch zum Streik aufgerufen. Einen Tag können die meisten Geldautomaten wohl auskommen, ohne dass sie neu befüllt werden. (Zucchi/DPA)

Alle neun Standorte verschiedener Sicherheitsdienstleister in der Region in Bremen und Niedersachsen werden bestreikt. So hat es Ute Gottschaar, Landesfachbereichsleiterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Niedersachsen, am Mittwochmorgen mitgeteilt. „Wir sind ziemlich erfolgreich. Von den 17 geplanten Touren ist nur eine gefahren worden“, beschrieb Gottschaar die Lage in Osnabrück. In Bremen und umzu hatte Verdi die Beschäftigten von Ziemann, Loomis und Prosegur zum Streik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft haben dort etwa 80 von insgesamt knapp 290 Mitarbeitern die Arbeit niedergelegt. Bundesweit sind es 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche, die zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen wurden.

Zur Mittagszeit sind die Streikenden laut Verdi zu einer zentralen Kundgebung in Hannover mit anschließender Demonstration durch die Fußgängerzone zusammengekommen. Nach fünf ergebnislosen Runden mit den Arbeitgebern werden die Tarifverhandlungen am 3. und 4. Januar in Berlin fortgesetzt. Verdi-Fachbereichsleiterin Gottschaar sagte: „Unsere Botschaft an die Arbeitgeberseite ist klar: Wenn wieder kein verhandlungsfähiges Angebot auf dem Tisch liegt, werden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet.“ Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Erhöhung der Gehälter um 250 Euro monatlich. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. Damit sollen die Gehälter von Mitarbeitern in den ostdeutschen Bundesländern an die ihrer Kollegen in Westdeutschland angeglichen werden.

Banken, Discounter und Baumärkte betroffen

Durch die Streiks erhalten Banken und Geschäfte nach den Feiertagen kein frisches Bargeld. Geldautomaten, die nach dem Jahreswechsel vielfach leer sind, werden nicht neu befüllt. Auch die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern und Discountern, Möbel- und Baumärkten sowie anderen großen Unternehmen ist laut Verdi nicht sichergestellt.

„Verdi hat sich in den Verhandlungen kompromissbereit gezeigt, aber die Vorschläge der Arbeitgeberseite sind nicht kompromissfähig“, sagte Herbert Behrens, der sich direkt von der Kundgebung in Hannover meldete. Behrens ist bei Verdi in Bremen und Nordniedersachsen zuständig für die Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe.

Was Sparkasse Bremen und die Commerzbank sagen

Zumindest für die Commerzbank-Filialen in Bremen und umzu sei nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen, wie Commerzbank-Sprecherin Dagmar Baier dem WESER-KURIER sagte: „Die Geldautomaten sind ausreichend mit Scheinen bestückt, sodass man diesen Tag auf alle Fälle überbrücken kann.“ Die Sparkasse Bremen rechnet ebenso wenig mit Beeinträchtigungen. Und der Sprecher der Rewe-Group Andreas Krämer dem WESER-KURIER: „Wir sehen derzeit keine nennenswerten Auswirkungen des Warnstreiks der Geldversorger. Die Märkte laufen wie gewohnt.“

Einstiegsstundenlohn bei 16 Euro

Herbert Behrens von Verdi sagte dazu: „So haben wir es auch aus der Branche vernommen. Wenn ein Tag gestreikt wird, kriegt man das so gerade noch irgendwie hin. Aber spätestens am Tag darauf wird es für einige Unternehmen schwierig.“ Nach Angaben von Behrens startet der Einstiegsstundenlohn für Kurierfahrer bei 16 Euro. Das Bruttogehalt pro Monat liegt zwischen 2000 und 2500 Euro. „Viele Mitarbeiter machen freiwillig Zusatzschichten, um so etwas mehr verdienen zu können“, sagte Behrens.

Die Arbeitgeberseite äußerte sich in verschiedenen Medien zu den Streiks und bezeichnete sie als „nicht nachvollziehbar“. So ist die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste nach eigenen Angaben bei ihrem letzten Angebot bis an die Schmerzgrenze gegangen. Für die Beschäftigten in den ostdeutschen Bundesländern habe man zum Beispiel eine Erhöhung von 9,4 Prozent innerhalb der nächsten zwei Jahre vorgesehen.