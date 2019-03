Seit fast 30 Jahren wohnt Hendrik Born in Bremen. Über sein bewegtes Leben vor und nach Mauerfall und Wiedervereinigung hat er jetzt ein Buch geschrieben. (Christina Kuhaupt)

Hendrik Born hat als Manager für den Bremer Vulkan die Unternehmensstrategie Ost entwickelt, um nach dem Zerfall der Sowjetunion neue Märkte in Russland und der Ukraine zu erschließen. Er war Marketing-Direktor für Osteuropa eines englischen Elektronik-Unternehmens und bei der MAN-Turbomaschinen-AG zuständig für die gesamte Region Vorderasien. Doch all dies datiert aus der Zeit nach 1990, seinem „zweiten Leben im Westen“, wie er sagt.

Sein erstes Leben im Osten endete mit der deutschen Wiedervereinigung. Born war letzter Flottenchef der Nationalen Volksmarine. Ein Zeitzeuge an exponierter Stelle für die turbulenten Monate nach dem Mauerfall. Mehr noch: „Mir war es beschieden, ein geschichtliches Ereignis als Akteur mitzugestalten“, sagt der 74-Jährige, der seit Anfang der 90er-Jahre in Bremen wohnt. Im Herbst vergangenen Jahres hat er unter dem Titel „Es kommt alles ganz anders“ bei Mittler ein Buch über sein Leben in Ost und West veröffentlicht. Gelebte deutsch-deutsche Geschichte. „Aber ich will niemanden überzeugen“, betont Born im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Ich habe geschrieben, wie ich das alles erlebt und was ich gedacht habe.“

Born, Jahrgang 1944, wuchs mit sieben Geschwistern in Loitz auf, eine ländliche Kleinstadt im heutigen Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zur Seefahrt kam er über die Gesellschaft für Sport und Technik, eine vormilitärische Organisation der DDR, in der die Jugendlichen auf ihren Dienst in der Armee vorbereitet wurden. Seine militärische Ausbildung begann 1963, führte über die Offiziersschule, erste Seekommandos und diverse Karrieresprünge schließlich 1972 auf die Militärakademie der Seestreitkräfte der UdSSR in Leningrad.

Ausgerechnet hier, im „gelobten Land des Kommunismus“, habe er, der bis dahin überzeugte Sozialist, einen regelrechten Kulturschock erlebt. Die offensichtlich stagnierende Wirtschaft, die Missstände allerorten und der Personenkult um Staatschef Leonid Breschnew... „Alles nur Losungen und Selbstbeweihräucherung. In Wirklichkeit glaubten die selbst nicht mehr dran.“ Beängstigend sei diese Erkenntnis gewesen, sagt Born im Rückblick. Und dass er das Ganze hätte konsequent zu Ende denken sollen. „Aber wer macht das schon in diesem Alter?“ Stattdessen habe er sich selbst beruhigt: „Nach Breschnew wird sich alles zum Besseren wenden.“

Nach Abschluss seines Studiums folgten Jahre mit unterschiedlichsten Kommandos und Aufgaben innerhalb der Volksmarine. 1988 dann die Ernennung zum Konteradmiral durch den Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker. Hendrik Born war mit 44 Jahren der jüngste Admiral/General der Nationalen Volksarmee.

Rasant bergab

Was folgte, fasst Born heute in einem Satz zusammen: „Von da an ging es rasant bergab.“ Mit der DDR, aber (noch) nicht mit seiner beruflichen Karriere. Im Dezember 1989 wurde Born von der Regierung Modrow zum Vizeadmiral und Chef der Volksmarine ernannt. „Die Zeit braucht neue Gesichter“, habe es damals geheißen. Damit verbunden der Glaube, es ginge um die Aufgabe, eine verkleinerte Volksmarine zu organisieren, die strikt auf die Verteidigung der Küste ausgerichtet sein sollte. „Ein Staat, zwei Armeen“, lautete die Losung von Rainer Eppelmann, seit März 1990 Minister für Abrüstung und Verteidigung.

Doch die Realität sah längst anders aus. Nachzulesen etwa im Juli 1990 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Auflösen ohne Rest“, hieß es da. Und mit der DDR auch gleich die gesamte Nationale Volksarmee (NVA). „Offiziell wurden wir darüber nicht informiert und wussten nicht, inwieweit wir nun der Westpresse oder unserem Minister glauben sollten.“

Zwar gab es noch im Juni 1990 eine gemeinsame Geschwaderfahrt der Vereinten Ostseeflotte von DDR, Russland und Polen. Doch hinter den Kulissen wurde die NVA längst abgewickelt. Unter den Berufssoldaten und Zivilbeschäftigten machte sich ein Gefühl des Betrogenseins und der Perspektivlosigkeit breit, erinnert sich Born. Und für ihn und die anderen Admiräle und Generäle der NVA war ohnehin kein Platz mehr. „Wir wurden am 2. Oktober einfach nach Hause geschickt. Jeder bekam eine Urkunde in die Hand gedrückt, und das war’s dann.“ Arbeitslos, die meisten schon über 50. Ohne Pensionsanspruch und ohne jede berufliche Perspektive.

Die Politik versagt

Natürlich habe es Veränderungen geben müssen, sagt Born. „Aber doch nicht durch völlige Zerschlagung und indem man Chaos schafft.“ Die Politik habe versagt und die Armee in dieser Zeit im Stich gelassen. Keine Frage, die Ereignisse von damals wirken nach bei Hendrik Born. Bis heute. Das Unverständnis, um nicht zu sagen, die Ignoranz des Westens gegenüber der Situation der Menschen im Osten. „Wir waren keine blinden Eiferer. Wir haben aus unserer Überzeugung das Beste gemacht. Und es gab durchaus Erfolge innerhalb unseres Ladens.“

Trotzdem vollzog sich der Übergang der DDR in das geeinte Deutschland friedlich. Die NVA habe sich von Anfang an dagegen entschieden, Waffen gegen das Volk einzusetzen, erzählt Born. Sie habe sich eben nicht als der bewaffnete Arm der SED erwiesen, sondern ihr im entscheidenden Moment den Rücken gekehrt und sich eindeutig zur Wende bekannt.

Der Beginn seines zweiten Lebens

Die Wiedervereinigung gelte heute als friedliche Revolution und Glücksfall der deutschen Geschichte, schreibt der stellvertretende Inspekteur der Deutschen Marine, Rainer Brinkmann, im Vorwort zu Borns Buch. Aber dafür sei keineswegs nur Fortuna verantwortlich gewesen. „Es ist auch der Besonnenheit von Personen zu verdanken, die in der Grenzsituation und den Turbulenzen der Wendezeit mit Bedacht agierten.“

Nach einem ebenso kurzen wie aus seiner Sicht unerfreulichen Intermezzo als Berater im Dienste des Bundesverteidigungsministeriums, begann das „zweite Leben“ von Hendrik Born im Juli 1991 beim Bremer Vulkan. Der übernahm damals fast die gesamte ostdeutsche Werftindustrie, wollte nach dem Zerfall der Sowjetunion neue Märkte im Osten erschließen, vor allem in Russland und der Ukraine. Born wurde Abteilungsleiter für das strategische Management Ost des Unternehmens. „Die brauchten einen, der sich im Osten auskannte und Russisch konnte.“

Neue Erfahrungen

Eine interessante Aufgabe, aber kein guter Zeitpunkt, um sie umzusetzen. Born wurde erneut Zeuge eines Niedergangs, diesmal des Bremer Vulkan. Aus eigener Initiative gelang ihm rechtzeitig der Absprung. Ein mittelständischer Großhändler für Heiz- und Sanitärtechnik und ein englischer Elektronik-Konzern waren seine nächsten Berufsstationen. Wieder ging es um neue Märkte im Osten.

Wieder waren seine Sprachkenntnisse, Kontakte und Managerfähigkeiten gefragt. Und wieder ging es schief. Innerhalb weniger Jahre erlebte Born gleich dreimal das langsame Sterben eines Traditionsunternehmens. „Und 1999, mit 55, hat es mich dann doch erwischt – ich war ich zum ersten Mal arbeitslos.“

Eine völlig neue Erfahrung für Born. Und die nächste folgte auf dem Fuße: Als er sich beim Arbeitsamt meldete, teilte ihm ein Sachbearbeiter mit, dass er in diesem Alter nicht mehr vermittelbar sei. Doch ein letztes Mal kam dann – freilich ohne Beteiligung des Arbeitsamtes – doch wieder alles ganz anders. Born bewarb sich mit Erfolg bei der MAN-Turbomaschinen-AG in Oberhausen. Die suchte einen Leiter für ihren Regionalvertrieb. „Kaukasus, Vorderasien, Mittlerer Osten – mit 55 war das ein toller Job.“

„Da hab’ ich endlich mal was hinterlassen, was bleibt.“

Bei seinem Dienstantritt galt der gesamte Bereich vertriebsmäßig als „weißer Fleck“. Als er zehn Jahre später 2009 in Rente ging, nicht mehr, berichtet Born und erzählt nicht ohne Stolz von einem Netzwerk von Firmenvertretungen, einer Vielzahl von Projekten, für die MAN-Maschinen zuliefert, und von ganzen Kompressorstationen wie in Aserbaidschan oder in der kasachischen Steppe. Und fügt dann selbstironisch hinzu: „Da hab’ ich endlich mal was hinterlassen, was bleibt.“