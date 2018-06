Von vielen Kindern schon sehnsüchtig erwartet: die Sommerferien. Endlich! Sechs Wochen lang nicht die Schulbank drücken, keine Klausuren, keine Referate. Die einen zieht es in die Ferne, andere vielleicht nur an die Ostsee. Eine schöne, eine stressfreie Zeit steht an. Sollte man meinen.

Denn wo auch immer Schulkinder die kommenden sechs Wochen verbringen, sie sollten sich erholen können. Streng von den Eltern oder Großeltern durchgetaktete Ferien, bei denen sie nicht einmal ein Mitspracherecht haben, helfen wenig. Kinder haben ein Recht auf Ruhe und Freizeit und altersgemäße, aktive Erholung. So steht es in Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention.

Dabei ist es Kindern häufig gar nicht so wichtig, wo sie die Ferien verbringen. Das ist wertvolle Zeit, die Familien miteinander verbringen, die sie zusammenschweißt und obendrein die Kinder stärkt. Stichwort: „Quality Time“. Die erlebt man selten im Stau auf der Autobahn Richtung Italien oder gestrandet am Flughafen auf Korsika.

Klar, das muss nicht passieren. Fernreisen sind auch reizvoll. Aber wie heißt es so schön: Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute so nahe liegt? Vieles bedarf keiner langen Planung und kann spontan angegangen werden: eine Radtour durchs Blockland, eine Fahrt mit der „Marie“ durch den Bürgerpark oder schwimmen im Achterdieksee. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, wie wäre es also, die Jüngsten in der Familie zu fragen, was sie mit ihren Liebsten unternehmen möchten?

Bremen und das Umland haben einiges für grenzenlosen Ferienspaß zu bieten – auch bei schlechtem Wetter, versteht sich.