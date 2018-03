Die fünf Innen-Ressortchefs am Donnerstag während der Pressekonferenz in Schwerin. (dpa)

Die fünf norddeutschen Bundesländer wollen im Kampf gegen Kriminalität enger zusammenarbeiten und bei den angestrebten Reformen der Inlandsnachrichtendienste ihre Interessen gegenüber dem Bund gemeinsam wahren. Zum Abschluss einer eintägigen Konferenz unterzeichneten die Innen-Ressortchefs am Donnerstag in Schwerin eine Vereinbarung zur Bekämpfung der länderübergreifenden Eigentumskriminalität.

Auf Initiative Niedersachsens werden die Ermittlungen gegen Einbrecherbanden künftig besser koordiniert. Erkenntnisse zu Tathergängen bei Einbrüchen und Hinweise zu Tätern, die oft gut organisiert seien, sollen rascher und umfangreicher ausgetauscht werden. Gemeinsame Ermittlungsgruppen seien denkbar, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Damit reagierten die Länder auch auf Umfrageergebnisse, nach denen das Sicherheitsempfinden der Bürger sinkt. „Obwohl die Kriminalität objektiv zurückgeht, vor allem auch bei Einbruchsdelikten, nimmt das subjektive Unsicherheitsgefühl zu“, sagte Pistorius.

Wirksames Mittel: elektronische Fußfesseln

Der Einsatz der elektronischen Fußfesseln hat sich nach Einschätzung der Ministerrunde als wirksames Mittel zur Überwachung potenzieller Straftäter bewährt und soll auch bei islamistischen Gefährdern zur Anwendung kommen. Der Bund hatte dazu im Mai vorigen Jahres die gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Nun müssten in den Bundesländern die Änderung in das jeweilige Landesrecht eingearbeitet werden, hieß es. Bundesweit beobachten die Ermittler nach Angaben des Bundesinnenministeriums derzeit mehr als 750 Gefährder. Dabei handelt es sich um Personen, denen die Sicherheitsbehörden jederzeit Terroranschläge zutrauen.

Sogenannte Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennen und sich Behörden und Gerichten widersetzen, sollen auch im Norden keine Waffen mehr besitzen dürfen. Nach Erhebungen des Schweriner Innenministeriums besitzen 28 der in Mecklenburg-Vorpommern bekannten etwa 350 Reichsbürger Waffen. Bei 25 seien bereits Verfahren eingeleitet worden, ihnen die Waffenberechtigungsscheine zu entziehen. Auch in den anderen Nordländern wurden den Ministern zufolge Verfahren zur Aberkennung der Waffenscheine eingeleitet, in Niedersachsen etwa 50, in Schleswig-Holstein 20, in Hamburg 8 und in Bremen vier.

Einen Tag nach dem Treffen der Verfassungsschutz-Chefs machten die Nord-Innenminister deutlich, dass sie die angestrebte Reform der Inlandsnachrichtendienste mittragen, eine Konzentration aller Kompetenzen beim Bund aber ablehnen. Die Kenntnis regionaler Besonderheiten vor Ort sei unerlässlich für eine erfolgreiche Arbeit der Verfassungsschützer, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier. „Sehr viele Aufgaben sind in unserem föderalen System sehr gut aufgeteilt. Wir brauchen eine ergebnisoffene Diskussion“, betonte Pistorius. Informationsdefizite und Streit über Zuständigkeiten unter anderem bei den Ermittlungen zu den Morden der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU oder zum islamistischen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hatten die Reform-Debatte belebt.