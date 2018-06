Glaubt im Ernst jemand, schneller ans Ziel zu kommen, wenn er an ein paar Stellen weiterhin 50 statt 30 fahren dürfte, fragt sich Ralf Michel. (dpa)

Man hört die Motoren schon aufheulen angesichts der langen Listen möglicher neuer Tempo-30-Zonen in Bremen, die die Verkehrsbehörde jetzt vorgelegt hat. Doch der verbale Bleifuß ist diesmal nicht gefragt. Denn hier geht es nicht um eine letzte fiese Grußnote des scheidenden grünen Verkehrssenators an die geplagten Autofahrer Bremens, wie manch einer vorschnell vermuten mag.

Nein, hier geht es schlicht und einfach um geltendes Gesetz, das umzusetzen ist. Vor Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Krankenhäusern sind jetzt 30 Stundenkilometer die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Damit hat der Gesetzgeber die Beweispflicht umgedreht. Künftig muss begründet werden, warum hier trotzdem Tempo 50 möglich sein soll.

Genau richtig, denn so hat der Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie kranken und älteren Menschen Vorrang. Und da Ausnahmen ausdrücklich erlaubt sind, bleibt im Einzelfall trotzdem Spielraum für Entscheidungen mit Augenmaß. Also runter vom Gas. Nehmen wir's gelassen. Bremens Straßen sind ohnehin notorisch verstopft. Oder glaubt im Ernst jemand, schneller ans Ziel zu kommen, wenn er an ein paar Stellen weiterhin 50 statt 30 fahren dürfte?