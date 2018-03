Die Umstellung der Gasversorgung sorgt für Konflikte um Termine und Monteure. (Frank Thomas Koch)

In ersten Zuschriften nach dem Artikel „Massive Probleme bei Gasumstellung“ in der Ausgabe vom 31. März zeigen sich zahlreiche Leser aus dem Nordosten Bremens besorgt, weil ihr Termin mit dem Monteur von Wesernetz erst nach dem 3. April stattfindet. Ab diesem Datum soll in Borgfeld, Oberneuland und Teilen von Horn-Lehe das energiereichere H-Gas fließen. „Wird jetzt unsere Heizung stillgelegt, bis der Monteur da war?“, heißt es mehrfach. Doch eine solche Stilllegung ist nach Angaben von Wesernetz-Sprecher Friedhelm Behrens immer nur das letzte Mittel, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Tatsächlich gibt es abhängig von den jeweiligen Endgeräten genaue Zeitfenster, in denen die Umstellung vorgenommen werden kann. „Es gibt Heizungen, die müssen zwingend vorher umgestellt werden. Es gibt aber auch Gasthermen, die erst im Nachhinein angepasst werden können“, sagt Behrens. Und auch dabei gibt es unterschiedliche Fristen. „Manche Geräte müssen innerhalb einer Woche eingestellt werden, andere erlauben die Justierung innerhalb von vier Wochen nach der Gasumstellung.“

Genau um diese Informationen zu erhalten, sei die Geräteerfassung bei einem ersten Besuch notwendig gewesen. „Die Zeitvorgaben, die sich daraus ergeben, werden berücksichtigt, wenn wir Termine für die Monteure suchen“, versichert Behrens. Dies zeige, wie viele Faktoren bei der Gasumstellung eine Rolle spielen.

