Das sprunghaft gestiegene Defizit des städtischen Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) bringt die Opposition in der Bürgerschaft in Wallung. Wie berichtet, erwartet die Geno-Geschäftsleitung für 2019 einen Verlust von rund 17,7 Millionen Euro im operativen Geschäft – rund zwölf Millionen mehr als ursprünglich kalkuliert. Für die CDU-Bürgerschaftsfraktion ist das Anlass genug, für die kommende Woche eine Sondersitzung der Gesundheitsdeputation zu beantragen. Die neue Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) sei nun sofort gefragt, meint der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rainer Bensch. „Bei der Geno brennt es lichterloh, da kann es keine 100 Tage Schonfrist und keinen Aufschub geben.“ Bensch erwartet, dass Bernhard „Verantwortung übernimmt und die Geno endlich in einen wirksamen Sanierungsprozess führt“.

Auch die Liberalen sind von der Aussicht auf ein neues Rekorddefizit der Geno alarmiert. „Trotz einer erheblichen Schuldübernahme durch die Stadt im vergangenen Jahr konnte nicht einmal der Grundstein für eine Trendwende gelegt werden“, lautet die Diagnose des FDP-Gesundheitspolitikers Magnus Buhlert. Auch er verlangt ein Zukunftskonzept für die Geno, „das diesen Namen verdient“. Dabei müssten sowohl der Sanierungsbedarf am Klinikum Bremen-Ost und am Klinikum Links der Weser als auch die künftigen Aufgaben der Kliniken im Rahmen des Geno-Verbundes thematisiert werden.