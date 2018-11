Eine große und – laut Rohde – zugleich günstige Auswahl an Fisch bietet wieder die Fischauktion am Sonntag. (Frank Thomas Koch)

Die saftigen Fleischbällchen schmecken würzig und fast etwas streng im Abgang. Eine besondere Note, die von der fast ausgestorbenen Rinderrasse herrührt, die der Erhaltungszüchter Heiko Gerken in Hepstedt hält. Angler Rotvieh heißen die robusten Rinder aus Schleswig-Holstein. Mit ihrem Fleisch wirbt Gerken auf der diesjährigen Delikatessen-Messe „Fisch und Feines“ in der Bremer ÖVB-Arena, die zusammen mit der „Reise-Lust“- und Caravan-Messe stattfindet.

Der Inhaber von „Lebensmittel-Punkt“ ist einer von 225 Lebensmittel-Ausstellern, die am Freitag ihre Stände eröffnen. Alle seien sorgfältig geprüft worden, erklärt die Veranstalterin Andrea Rohde von der Messe Bremen. So sollten die Produkte möglichst handwerklich hergestellt und frei von künstlichen Aromen sowie Konservierungsstoffen sein. Auch auf Gentechnik müssen die Hersteller verzichten, heißt es in der Ausstellungsordnung.

Die Regeln haben die Veranstalter von der internationalen Organisation „Slow Food“ übernommen, die sich nach eigenen Angaben für eine Änderung des Lebensmittelsystems engagiert. Das Ziel des Netzwerkes ist es, regionale Speisen, die fair und umweltschonend produziert werden, zu unterstützen. „Das ist eine politische Aussage“, so Rohde. Sie will auf der Messe kleine Produzenten stärken und die Geschmacksvielfalt erhalten. „Alte Rassen und alte Sorten“ gehören für sie dazu, wie etwa die Angler-Rinder von Gerken. Bio seien jedoch nicht alle: „Für viele kleine Hersteller sind die Bio-Siegel zu teuer“, erklärt die Fachmessenleiterin.

Auf der zehnten Delikatessenmesse geht es den Veranstaltern aber vor alledem um Genuss: Den versprechen viele neue Raritäten wie etwa Eis aus Ziegen- und Stutenmilch von Olaf Köller oder Gewürze aus Tee von Maren Thobaben aus Hamburg. Auch „Norddeutsches Altbier“ soll es zum ersten Mal auf dem begleitenden Craft-Beer-Event geben.

Biere können Besucherinnen und Besucher auch nach Messeschluss und bis 21 Uhr verkosten. Bei den alkoholhaltigen Getränken vermuten die Veranstalter auch die kostspieligsten Produkte, wie etwa bei seltenen Spirituosen von Brigitta Rust und ihrer Marke „Piekfeine Brände“. Mit besonders großer Auswahl trumpft dagegen die Bremer Gewürzhandel Gmbh auf: Rund 250 verschiedene Produkte will sie auf der Messe anbieten.

Eine große und – laut Rohde – zugleich günstige Auswahl an Fisch bietet wieder die Fischauktion am Sonntag. Dort können Bieter fangfrischen Nordseefisch ersteigern. Wer noch mehr Lebensmittel aus der Region kaufen oder kennenlernen möchte, kann auch die Stände der erstmalig beteiligten Bremer Stadtfabrikanten besuchen. Für den Besuch der Messe rät Rohde: „Probieren, probieren, probieren.“