Video über Chef der Bremer Nachrichten

Georg Kunoth: Ein fast vergessener Zeitungsmacher

Er fing an in einer Baumwollfirma und wurde später Chefredakteur der Bremer Nachrichten. Radio Bremen erinnert an Georg Kunoth, der seine Leidenschaft zum Beruf machte - und drehte dafür auch im Druckhaus.