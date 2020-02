Evin Oettingshausen (li.), Elvira Noa (Jüdische Gemeinde) und Henning Bleyl. (Kuhaupt)

Der alternative Standort für das Mahnmal zur Erinnerung an den Raub jüdischen Eigentums kann geprüft werden. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen und damit bis zu 50.000 Euro freigegeben, damit sich Experten die Wand am Treppenabgang zwischen Wilhelm-Kaisen-Brücke und Weserarkaden genauer ansehen. Bisher soll das Mahnmal in die Schlachte-Stufen gebaut werden, die Initiatoren sowie Vertreter der Jüdischen Gemeinde halten jedoch den Platz in der Nähe der Arkaden für geeigneter.

Unterstützung bekommen sie von der Grünen-Abgeordneten Kai Wargalla. „Das Ziel muss für uns alle sein, dass ein würdiges Gedenken ermöglicht wird“, sagte die Sprecherin für Kultur und Strategien gegen Rechtsextremismus. Der Arkaden-Standort biete hierfür eine geeignete Möglichkeit und deshalb halte sie es für richtig, ihn prüfen zu lassen. Wargalla: „An der Schlachte wird viel Party gemacht. Außerdem sind dort wegen der geringen Höhe tiefe Einschnitte in die künstlerischen Aspekte des Mahnmals unumgänglich. An den Arkaden ist es ruhiger, man kann sich besser auf das Mahnmal konzentrieren.“ Was aus Sicht der Befürworter ebenfalls für den Platz spricht, ist, dass es an der Tiefer mehr Platz für den Sichtschacht des Kunstwerks geben würde.

In der Nähe der Wilhelm-Kaisen-Brücke wären etwa sechs Meter Tiefe möglich, das entspricht dem ursprünglichen Entwurf eher als der Platz an der Schlachte, wo etwa 3,15 Meter Tiefe erreicht werden könnten. Nicht zuletzt stünde es dort in der Nähe des Logistikunternehmens Kühne + Nagel, neben anderen Bremer Firmen einer der Profiteure des Raubs an den Juden.

Auf Standort geeinigt

Im März 2017 hatte sich der Senat nach jahrelanger Kontroverse auf einen Standort geeinigt. Der Kompromiss sieht vor, dass das Mahnmal auf den Stufen der Schlachte erbaut wird. Auch der Beirat Mitte stimmte diesem Vorschlag Anfang April 2017 zu.

Eine Kostenschätzung ergab im Herbst 2018, dass das Mahnmal an der Schlachte etwa 660.000 Euro kosten würden. Dies ist der Bauweise geschuldet: Die Stufen um das Mahnmal herum sollen erhöht werden, das Kunstwerk soll von oben und vorne einsehbar sein. Zudem soll es in den Hochwasserschutz eingebettet sein und einen barrierefreien Zugang zur Schlachte geben. 40.000 Euro würden auf das Kunstwerk selbst entfallen.

Standort neben den Weserarkaden, nicht an der Schlachte

Den zweiten Standort neben den Weserarkaden brachte die zivilgesellschaftliche Initiative um den einstigen taz-Redakteur Henning Bleyl, der das Projekt ehrenamtlich betreut, die Jüdische Gemeinde Bremen und Evin Oettingshausen als Person, die das Kunstwerk entworfen hat, im April 2019 in die Diskussion. Das Mahnmal könnte neben der Treppe, die hoch zur Straße führt, gebaut werden. Der Treppenabsatz würde sich dadurch verkleinern.

Würde das nicht die ohnehin schon lange Diskussion nur noch weiter verzögern? „Die Verzögerung sollte man in Kauf nehmen“, sagt Bleyl. Schließlich gehe es um ein Mahnmal, das langfristig stehen soll. Auf die paar Monate komme es da nicht an, vor allem nicht in Betracht der Vorteile des zweiten Standorts. Aus Bleyls Sicht sprechen drei Gründe für den Alternativstandort: Erstens wirke das Kunstwerk dort besser, weil die Wand neben den Arkaden eine Höhe von sechs Metern statt nur zweieinhalb Meter aufweise. Zweitens wäre der Bau dort vermutlich deutlich günstiger als an der Schlachte, die mehr 660.000 Euro seien „schon eine echte Hausnummer“, meint Bleyl. Drittens seien die Arkaden auch der Ort, an dem früher die Ladekräne gestanden hätten, die die Binnenschiffe entluden. Bremen spielte während der nationalsozialistischen Herrschaft als Logistik- und Hafenstadt eine wichtige Rolle bei dem Transport von enteignetem jüdischem Besitz.

Wenn der zweite Standort geprüft wurde, müssen die politischen Akteure bewerten, welcher der beiden Orte es werden soll. Anschließend muss dafür das notwendige Geld vom Senat bewilligt werden. Danach bedarf es laut Senatsvorlage bis zum Baubeginn eines Vorlaufs von circa 16 Monaten, etwa für Genehmigungen oder der Vergabe von Aufträgen. Eine weitere zeitliche Einschränkung: Wegen des Hochwasserschutzes könne nur in den Monaten April bis September gebaut werden. Damit dürfte ein Baubeginn 2021 ambitioniert sein.

+++Dieser Text wurde um 11.2 um 17.56 Uhr aktualisiert+++