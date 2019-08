Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Florian Schwiegershausen)

In Bremen-Borgfeld brennt derzeit ein größerer Geräteschuppen am Hamfhofsweg, wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem WESER-KURIER bestätigte. In dem etwa 70 Quadratmeter großen Gebäude befänden sich landwirtschaftliche Geräte, darunter auch ein Trecker, und eine nicht unerhebliche Menge von Brennholz.

Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort, die Arbeiten werden trotzdem noch den Abend über andauern. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, auch die Rauchentwicklung ist noch nicht so stark, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten müssten, so der Sprecher. (jfj)