Mustafa Catalbas mit seinem Elektro-Taxi. (Frank Thomas Koch)

Geräuschlos rollt es am Hauptbahnhof an, das erste Elektro-Taxi in Bremen. Am Dienstag stellten die Taxiunternehmer Inga und Mustafa Catalbas ihr E-Taxi, ein Tesla S, vor. Neben den beiden Unternehmern war auch der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Joachim Lohse, vor Ort.

"Die Taxis spielen eine wichtige Rolle für die öffentlichen Verkehrsmittel", sagt Lohse. Neben dem geräuschlosen fortbewegen des Fahrzeugs, stößt es auch im Gegensatz zu herkömmlichen Autos, weniger Abgase aus. Darüber freut sich der Senator ganz besonders, schließlich trage das auch zum Klimaschutz bei. Laut ihm würde die Stadt Bremen davon profitieren.

Mit dem nötigen Strom wird das Taxi an den Ladestationen der SWB versorgt. Torsten Köhne, Vorstandsvorsitzender der SWB, findet es toll, dass die beiden Unternehmer die Initiative mit der Anschaffung des Elektro-Taxis ergriffen haben. Er hofft, dass diese bald zur Normalität werden. "Ich wünsche den beiden, dass das Geschäft mit dem E-Taxi läuft", fügt Köhne hinzu.

Bisher gibt es in den Städten in Deutschland kaum E-Taxis auf den Straßen. Die Anschaffung dieser Taxen liegt bei den Unternehmern, wie Lohse erklärt. Doch sollten Firmen den Schritt wagen, solche Elektro-Autos anzuschaffen, bekommen diese Förderungen vom Bund. Diese könnten beispielsweise Elektro-Ladestationen auf den jeweiligen Taxihöfen sein.

Das Automodell der Taxiunternehmer Catalbas fährt mit einer 100-Kilowatt-Batterie. "Wir fahren die Batterie auf 20 Prozent runter und laden diese dann wieder auf 90 Prozent auf", erklärt Catalbas. Mit der 70-prozentigen Ladung kann das Fahrzeug in der Zwischenzeit gut 350 bis 400 Kilometer im Stadtverkehr fahren, fügt der Unternehmer hinzu.

Auch finanziell rechnet sich die Anschaffung des E-Taxis für das Unternehmen. Wurden bisher gut 10 000 Euro im Jahr für Dieselkraftstoff ausgegeben, zahlen die Catalbas nun monatlich 12,50 Euro an die SWB. Das Taxi kann dann beliebig oft an den in der Stadt aufgestellten Stromsäulen aufgeladen werden. "An den Ladestationen von Tesla ist die Aufladung sogar kostenlos", ergänzt Inga Catalbas.

Neben der Vorstellung des Fahrzeugs bekamen die Catalbas eine Urkunde überreicht, die die Aufnahme in die Partnerschaft Umwelt Unternehmen (PUU) symbolisierte. Die PUU unterstützt Unternehmen in Bremen und Bremerhaven bei der Umsetzung von nachhaltigem Wirtschaften in den Betrieben.

Über die Aufnahme freute sich Inga Catalbas ganz besonders. "Durch die Aufnahme in die Gemeinschaft erhoffen wir uns, noch viel von anderen Unternehmen zu lernen", sagt die Unternehmerin.