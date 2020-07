Peter Siemering schied im Frühjahr als Geschäftsführer der Bremer Tourismus-Zentrale aus. Um seine Nachfolge wird derzeit gefeilscht. (Tourismus Zentrale)

Wie geht es weiter an der Spitze der Bremer Tourismusförderung? Seit Ende März gibt es dort eine Vakanz. Der langjährige Tourismus-Chef Peter Siemering schied seinerzeit aus, in seiner Leistungsbilanz konnte er eine kontinuierliche Steigerung der Übernachtungszahlen auf zuletzt rund 2,3 Millionen pro Jahr vorweisen.

Einen nahtlosen Übergang auf der Spitzenposition, die auch zur Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) gehört, gab es Anfang April nicht. Ein Personaldienstleister wurde mit der Sichtung möglicher Nachfolger beauftragt und zusätzlich eine hochkarätige Findungskommission eingesetzt. Der Personaldienstleister hatte unter den gesichteten Anwärtern auf die Stelle einen Favoriten.

Nach Informationen des WESER-KURIER handelt es sich dabei um einen kommunalen Tourismusförderer aus Nordrhein-Westfalen, der über gute fachliche Referenzen verfügt. Der Haken an der Sache: Der Fachmann will zwar nach Bremen kommen, braucht aber wohl noch ein paar Monate, um sich aus seinem bestehenden Arbeitsvertrag lösen zu können. Derweil hat Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) einen eigenen Favoriten: einen Ingenieur aus der Leitungsebene des Bremer Flughafens. Mit kommunaler Tourismusförderung brachte ihn bisher niemand in Verbindung.

In der Findungskommission, so ist zu hören, kann man sich gegenwärtig nicht einigen. Ein Teil der Mitglieder möchte den Vorschlag des Personaldienstleisters realisieren, aber zumindest Staatsrat Sven Wiebe aus dem Vogt-Ressort macht sich für den Kandidaten vom Flughafen stark. Wie das Gerangel ausgeht, ist noch nicht zu erkennen. „Wir hoffen, das Verfahren zum Herbst dieses Jahres abgeschlossen zu haben“, teilt der Sprecher der Wirtschaftsressorts, Kai Stührenberg, mit. Nach den Bewerbungsgesprächen gebe es „noch offene Fragen. Es gibt deshalb auch noch kein abschließendes Votum der Findungskommission“, so Stührenberg.