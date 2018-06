War jüngst in Bremen zu Gast, um die von ihm kuratierte Ausstellung "Tomas Gudzowaty Paperdreams" in der Villa Ichon zu eröffnen: Gerhard Steidl. (Roland Scheitz)

Printerzeugnisse sind in unserem digitalen Zeitalter nicht tot, diese optimistische Aussage wagte Gerhard Steidl in einem Vortrag, den er 2017 auf der Leipziger Buchmesse hielt. Und er lebt dieses Credo trotz des dramatischen technologischen Wandels seit einem halben Jahrhundert vor. Mit gerade mal 18 Jahren gründete er 1968 als Autodidakt in Göttingen seinen mittlerweile weltberühmten Verlag. Jüngst war er in Bremen zu Gast, um die von ihm kuratierte Ausstellung „Tomasz Gudzowaty Paper Dreams“, die bis 23. Juni in der Villa Ichon gezeigt wird, zu eröffnen. Der vielfach prämierte polnische Star-Fotograf, der seine Werke in verschiedenen Medien publiziert hat, verkörpert genau das Ideal von Gerhard Steidl, dessen oberste Prioritäten Qualität und Sorgfalt sind. Von Johannes Gutenberg, dem Erfinder des modernen Buchdrucks, hat er sein Geschäftsmodell abgeguckt.

„Ich mache Bücher für die Ewigkeit“

Wie lange ein Buchprojekt dauert, ob nun fünf oder zehn Jahre, ist ihm im Zweifel egal, Hauptsache, das Ergebnis entspricht seinen hohen Qualitätsanforderungen. „Ein Buch ist fertig, wenn es fertig ist“, sagt der Verleger. Punkt. „Ich mache Bücher für die Ewigkeit“, lautet ein Credo von Gerhard Steidl, der seine Fotografie-Bücher unter anderem auch der Kunst solch legendärer Lichtbildner wie Henri Cartier-Bresson gewidmet hat. Gerhard Steidl hat selbst keine leiblichen Kinder, seine Bücher seien wie seine Kinder, hat er oft gesagt. Er hegt und pflegt sie und lässt ihnen nur das Beste angedeihen. Sorgfältiges Lektorat, ein gestalterisches Konzept, erstklassige Typografie, feinstes, langlebiges Papier, hohe Druckqualität, gute Einbandmaterialien und handwerklich perfekte Bindung, beschreibt er und betont: „Ich sorge dafür, dass sie sich wohl fühlen und begleite sie auf ihrem Weg in die Welt hinaus."

In unserer oft schrillen, aufgeregten und schnelllebigen Zeit, die lediglich an Oberflächlichkeiten orientiert zu sein scheint, wirkt der Verleger, Kurator und Ausstellungsdesigner angenehm leise und ruhig. Gerhard Steidl strahlt eine vornehme Zurückhaltung und Höflichkeit aus und ist alles andere als prätentiös. Ihm geht es nicht um sich selbst, sondern um die Sache. „Ich bin Handwerker und Techniker und kein Künstler. In der Anwesenheit von Künstlern fühle ich mich oft wie ein Student, der noch viel zu lernen hat. Meine Aufgabe besteht darin, ihnen dabei zu helfen, ihre Visionen umzusetzen“, betont er. Neugierde und Intuition, das sind die Motoren, die ihn antreiben. Und das, was er zu sagen hat, ist klug und hat über den Tag hinaus Gewicht.

Liebe für Zeitungs-Fotos

„Fotografen, Journalisten und Künstler sind unsere Arbeitgeber. Wenn wir sie nicht anständig behandeln und bezahlen, können wir von ihnen nicht die Qualität erwarten, auf die wir so dringend für unsere Produkte angewiesen sind“, ist solch ein Satz. Und Qualität sei für alle Printmedien, egal ob sie von Zeitungs- oder Buchverlagen produziert werden, überlebenswichtig. „Gute Inhalte werden überleben“ ist Steidl überzeugt. Der Mehrwert einer guten Zeitung bestehe für ihn nicht nur aus einer exzellenten Bildsprache, sondern aus hintergründigen Dossiers über die Themen unserer Zeit wie etwa Industralisierung, Klimawandel und Umweltverschmutzung. All das findet er beispielsweise in der „Neuen Zürcher Zeitung“, die er mit Begeisterung liest und die ihren Preis von 4,50 Euro mehr als wert sei, sagt Steidl und bekräftigt: „Ich liebe Zeitungs-Fotos."

Die Ausstellung „Tomasz Gudzowaty Paper Dreams“ ist eine einzige Hommage an die analoge Fotografie. Die individuelle Handschrift des Fotografen werde im Zeitalter der austauschbaren, digitalen Fotografie, die zudem oft durch Photoshop manipuliert werde, verwässert und verblasse dadurch genauso wie die Fotografien selbst, moniert Steidl. „Die Industrie ist weder an Künstlern noch ihren Kunstwerken interessiert, sie möchte lediglich möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Und sie will uns allen viel Geld aus der Tasche ziehen“, kritisiert er. Für den Verleger ist hingegen das Buch ein demokratisches Medium, das jeder und jedem zugänglich sein sollte. Die von ihm weltweit rund 300 verlegten Bücher kosten zwischen 30 und 60 Euro.

Und noch so eine Aussage, die aufhorchen lässt: „Bücher sind im Grunde wie du und ich. Sie wollen gesehen, berührt, gerochen, kurz: Mit allen Sinnen erfahren werden." Und für dieses sinnliche, haptische Print-Gefühl begeistern sich immer mehr Vertreter der ganz jungen Generation der 19- bis 20-jährigen Digital Natives, gerade in Asien. Das hat Steidl bei seinen Vorträgen beispielsweise in Singapur, der Glitzer-Metropole, die als ein Trendsetter gilt, erleben können. „Dort gibt es de facto eigentlich keine Foto-Labore mehr. Um die Nachfrage befriedigen zu können, sind rollende Foto-Labore in Trucks etabliert worden, die reißenden Absatz finden“, erzählt er. Nicht anders sähe es in Buenos Aires oder in New York aus: Dort, wo 20 Jahre die Digitalisierung mit Photoshop und Indesign regierte und die Foto-Labore geschlossen wurden, wie im International Center of Photography in New York, „sind die Foto-Labore mittlerweile überbelegt“.

Grass und Lagerfeld als Vorbilder

Zu seinen Vorbildern zählen nicht nur Joseph Beuys und Günter Grass, von denen er unendlich viel Grundsätzliches gelernt hat, sondern auch und gerade Karl Lagerfeld, mit dem er mittlerweile seit 27 Jahren zusammenarbeitet. Auf die Mode des aus Hamburg stammenden Couturiers, der schon lange in Paris lebt, trifft ein bisschen auch Steidls Ewigkeits-Credo zu: „Seine Mode, die er vor 50 Jahren entworfen hat, ist ohne weiteres auch heute noch tragbar“, betont der Verleger.

Vor vier Jahren hat Steidl in der Bundeskunsthalle Bonn eine opulente Ausstellung über Lagerfelds Lebenswerk kuratiert, in der vom ersten Mantel, den der Couturier für Balenciaga entwarf, über Modelle von Fendi bis hin zu seinen Kreationen für Chanel alles zu sehen war. Mit einem Satz von Lagerfeld geht Steidl absolut d‘accord: „Wir verkaufen keine Mode, sondern eine Atmosphäre." Und der Verleger fügt erläuternd hinzu: „Das ist wie eine Reise in eine Traumwelt, entrückt von der Realität. Die Kunst des Couturiers besteht darin, mit Menschen, die ausgesucht schöne Kleidungsstücke tragen, in einem Raum eine besondere Atmosphäre zu verbreiten." Und jeder, der die Aufzeichnung der Lagerfeld-Schau im Pariser Grand Palais gesehen hat, wird das nur bestätigen können.

Gemeinsam mit dem besessenen Leser Karl Lagerfeld hat Gerhard Steidl 2007 auch einen Verlag für anspruchsvolle, deutsche und ins Deutsche übersetzte Literatur gegründet: L.S.D., die Buchstaben stehen für Lagerfeld, Steidl, Druckerei Verlag. Im Essener Museum Folkwang realisierte der Ausstellungsdesigner eine große Schau mit Fotografien von Karl Lagerfeld. Der Beginn war indes schroff. Karl Lagerfeld wollte partout nicht, dass Steidl, seinem Auftrag der Reemtsma Foundation gemäß, die dem Modezaren den Lucky Strike Award verliehen hatte, eine Monografie von ihm anfertigte. „Da war ich natürlich zunächst einmal schockiert, schrieb ihm aber einen Brief, was er sich denn stattdessen vorstellen könne und das war dann ein Foto-Buch“, erzählt er.