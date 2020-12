Die Raketen müssen in der Verpackung bleiben, Feuerwerk bleibt in Bremen untersagt. (Lino Mirgeler/DPA)

Der Himmel über Bremen bleibt zum Jahreswechsel dunkel. Das Oberverwaltungsgericht hat am Mittwoch, 30. Dezember, mehrere Klagen gegen das Feuerwerksverbot abgelehnt. Die Richter begründeten, die zeitlich befristete Verordnung sei ausreichend begründet und beruhe auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage. „Das Verbot vermindert den Anreiz, sich gerade in der Silvesternacht in geselliger Stimmung nach draußen zu begeben und reduziert Anlässe für ein beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes Zusammentreffen mit anderen Menschen“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

In Hamburg bleibt es ebenfalls bei einem generellen Feuerwerksverbot, das dortige Verwaltungsgericht hatte am Montag Klagen dagegen abgewiesen. In Niedersachsen wiederum hatte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg das landesweite Böllerverbot unter anderem mit der Begründung gekippt, dass das Zünden von Feuerwerk nicht automatisch eine höhere Infektionsgefahr bedeutet. Dort gilt nun: Die Städte und Landkreise legen selbst fest, wo das Mitführen und Abbrennen von Raketen verboten ist - in der Praxis sind das belebte Orte wie Innenstadtbereiche und viel frequentierte Straßen, Wege und Plätze. Aufgrund des bundesweiten Verkaufsverbots an Privatleute können nur Altbestände von Feuerwerk gezündet werden. Die Personenbeschränkungen und das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gelten ohnehin.