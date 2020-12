Mit Sekt dürfen die Bremerinnen und Bremer auf 2021 anstoßen, legal allerdings nur im privaten Bereich. (Ronald Wittek / dpa)

Es bleibt dabei: Bremen und Bremerhaven verabschieden sich höchstens im Funkenregen von Wunderkerzen vom Corona-Jahr 2020. Mehr als Kleinfeuerwerk der Kategorie F1 ist nicht drin, zum Knallen zu Hause müssen um Mitternacht die Korken der Sektflaschen ausreichen. Raketen, Kanonenschläge und sämtliche Böller der Kategorie F2 dürfen weder mitgeführt noch abgefeuert werden – das gilt auf öffentlichem Grund genauso wie auf privatem. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat am Mittwoch drei Eilanträge abgewiesen, mit denen Privatleute das vom Senat erlassene Feuerwerksverbot für unzulässig erklären wollten. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Die Richter begründeten, die zeitlich befristete Verordnung sei ausreichend begründet und beruhe auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage. „Das Abbrennen von Feuerwerk bietet Anreize, sich gerade in der Silvesternacht in geselliger Stimmung nach draußen zu begeben und in Gruppen eng beieinanderzustehen“, heißt es im Beschluss. „Gerade solche Anreize zu sozialen Kontakten und damit einhergehende mögliche Ansteckungen mit dem Coronavirus sollen durch das Feuerwerksverbot vermindert werden.“

Mehr zum Thema Kontaktbeschränkungen und Böllerverbote Was an Silvester in Niedersachsen und Bremen erlaubt ist Raketen und Böller gehören für viele Menschen zu Silvester dazu. Doch in diesem Jahr sind die ... mehr »

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte die Entscheidung. „Schon seit Monaten geht es darum, Kontakte zu anderen weitestgehend einzuschränken und das Infektionsrisiko zu verringern. Das gilt auch in der Silvesternacht", sagte er. Zusätzlich zum Infektionsrisiko soll durch das Verbot auch verhindert werden, dass sich Menschen beim unsachgemäßen Hantieren mit den Böllern verletzen und medizinisch versorgt werden müssen. Mäurer: "In Anbetracht der coronabedingten Auslastung der Krankenhäuser und Notfallambulanzen sollen diese nicht noch zusätzlich strapaziert werden."

Anwältin Corina Seiter, die einen der Kläger vor dem OVG vertrat, befürchtet, dass viele Feuerwerksfans aus Bremen nun nach Niedersachsen ausweichen – obwohl auch der Transport der Raketen beispielsweise im Auto verboten ist. Sie hätte eine Regelung wie im Nachbarbundesland für angemessen gehalten. „Angesichts der sowieso geltenden Beschränkungen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein bisschen Spaß und Freude zum Ende dieses Jahres die Infektionszahlen in Bremen in die Höhe getrieben hätten“, sagt sie.

Mehr zum Thema Verband Verkaufsverbot von Feuerwerk stürzt Branche in Existenznot Bis zuletzt hatten sie auf einen milderen Lockdown gehofft: Mit dem Verkaufsverbot von Böllern und ... mehr »

Das sind die Regeln für Bremen: Silvester darf nur im kleinen Rahmen gefeiert werden, also mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Grundsätzlich gilt ein Versammlungs- und Ansammlungsverbot auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen. Auf das neue Jahr angestoßen werden sollte am besten zu Hause: In der Öffentlichkeit darf kein Alkohol getrunken werden. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht an diesem Donnerstag an einigen stark frequentierten Orten wie der Innenstadt, dem Viertel und in der Vegesacker Fußgängerzone bis 24 Uhr beziehungsweise von 0 bis 24 Uhr Neujahr.

Wer trotz des Verbots mit Feuerwerk unterwegs ist, muss damit rechnen, dass Polizei oder Ordnungsdienst die Böller konfiszieren und vernichten. Außerdem drohen Bußgelder in Höhe von 100 Euro für das Abrennen sowie 50 Euro für das Mitführen. Die Polizei sei auf Silvester vorbereitet, sagt Sprecher Nils Matthiesen. „Wir sind verstärkt in Uniform und zivil unterwegs. Die Einsatzkräfte werden neuralgische Punkte im Blick haben und anlassbezogen reagieren.“ Unterstützt werden die Beamten von Ordnungsdienst und Bundespolizei.

Das sind die Regeln umzu: In Hamburg ist Feuerwerk ebenfalls untersagt. In Niedersachsen haben Städte und Landkreise festgelegt, wo es Verbote gibt. In Delmenhorst darf unter anderem nicht in der Fußgängerzone und rund um den Bahnhof geböllert werden, im Landkreis Osterholz nicht auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen. Auch in Niedersachsen und Hamburg gelten die Personenbeschränkungen und das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.