Die Klage der Schulleiterin des Gymnasiums Horn gegen die Einrichtung einer Inklusionsklasse, stößt auf bundesweites Interesse. (Petra Stubbe)

Am Bremer Verwaltungsgericht wird an diesem Mittwoch ein Rechtsstreit ausgefochten, der bundesweit Beachtung findet. Die Richter verhandeln über die Klage der Schulleiterin des Gymnasiums Horn gegen die Einrichtung einer Inklusionsklasse zum neuen Schuljahr. Der Ausgang des Verfahrens könnte für die Bremer Bildungslandschaft gravierende Folgen haben. Doch bevor sich das Gericht inhaltlichen Fragen zuwendet, muss es zunächst eine interessante juristische Formalie klären: Darf die Chefin eines Schulkollegiums überhaupt die vorgesetzte Behörde vor den Kadi ziehen? Das ist sehr umstritten.

Der Streit entzündete sich an der Absicht der Bildungsbehörde, nach den Sommerferien im fünften Jahrgang des Gymnasiums Horn eine sogenannte W + E-Klasse einzurichten. Das Kürzel steht für Beeinträchtigung im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung, also für geistige und körperliche Behinderung. In einer solchen W + E-Klasse sollen 19 Schüler mit Gymnasialempfehlung und fünf W + E-Kinder zusammen beschult werden. Die Teilnahme behinderter Kinder am Regelunterricht ist das Wesen der Inklusion, also jenes pädagogischen Konzepts, dem sich der rot-grüne Senat und seine Bildungsbehörde verpflichtet fühlen.

Die Horner Schulleiterin Christel Kelm hält die Anweisung der Schulbehörde für rechtswidrig, weil Paragraf 20 des Bremischen Schulgesetzes ausdrücklich darauf verweist, dass der gymnasiale Unterricht auf das Abitur ausgerichtet ist – anders als das Angebot der Oberschulen, die unterschiedliche Abschlüsse ermöglichen. Geistig behinderte Kinder würden das Abitur allerdings nie und nimmer erlangen. „Auch eine optimale Förderung könnte sie nicht dazu befähigen“, heißt es in der Klageschrift. Wenn die Bildungsbehörde dem Gymnasium eine W + E-Klasse aufnötige, sei dies mithin ein rechtswidriger Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Schulleiterin, gegen den sie sich verwaltungsgerichtlich zur Wehr setzen dürfe.

„Alle Schulen haben nach dem Schulgesetz den Auftrag inklusiv zu beschulen“

Das sieht die Bildungsbehörde ganz anders. Sie bestreitet die Klageberechtigung der Horner Schulleiterin und verweist auf das Beamtenrecht. Danach seien selbst mutmaßlich rechtswidrige Anordnungen zu befolgen, sofern nicht persönliche, grundrechtlich geschützte Belange des Beamten berührt sind. Das Haus von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) argumentiert allerdings nicht nur formal, sondern auch politisch. „Alle Schulen haben nach dem Schulgesetz den Auftrag inklusiv zu beschulen. Das gilt für alle Schulformen, auch für Gymnasien“, sagt Behördensprecherin Annette Kemp. Dort müsse nicht für alle Kinder der Weg zum Abitur führen. „Es geht um die Haltung zum gemeinsamen Leben von Menschen mit und ohne Handicap, es geht um soziales Verhalten und das voneinander Lernen“, so Kemp. Einzelne Gymnasien wie Vegesack oder Links der Weser praktizierten die Inklusion bereits erfolgreich. Und auch die Oberschulen zeigten, „dass es funktionieren kann“.

Christel Kelms Anwalt Andreas Reich bestreitet nicht die beamtenrechtliche Gehorsamspflicht seiner Mandantin. „Der Gesetzgeber könnte zum Beispiel bestimmen, dass alle Kinder den gleichen Schultyp besuchen müssen, und das wäre dann entsprechend umzusetzen“, so Reich. Kennzeichnend für den vorliegenden Fall sei es aber gerade, dass das Bremische Schulgesetz keine rechtliche Verpflichtung zur Inklusion an den Gymnasien vorsehe, sondern im Gegenteil klare inhaltliche Ziele für die gymnasiale Bildung festschreibe.

Sollte das Verwaltungsgericht Kelms Klage stattgeben, hätte dies womöglich weitreichende Konsequenzen, auch über die Bildungsbehörde hinaus. Denn letztlich geht es um die Frage, ob nachgeordneten Verwaltungseinheiten ein – wenn auch eingeschränktes – Recht zusteht, dienstliche Weisungen auf ihre Gesetzmäßigkeit abzuklopfen und sich juristisch gegen deren Ausführung zu wehren. Das kann nicht im Sinne des Senats sein. Ebenso wenig wie eine Ausklammerung der Gymnasien von der Inklusion. Wenn in Bremen allein die Oberschulen die Aufgabe der Integration geistig behinderter Mädchen und Jungen zu schultern hätten, würde sich in Teilen der Elternschaft möglicherweise die Neigung verstärken, ihre Kinder lieber ans Gymnasium zu geben.

Sinn und mögliche Grenzen der Inklusion

Eines hat die Klage der Horner Schulleiterin bereits bewirkt: Sie hat die Debatte über den Sinn und mögliche Grenzen der Inklusion deutschlandweit neu befeuert. Fachliche Kritiker des Konzepts fühlen sich bestärkt in ihrer Auffassung, dass Lerngruppen durch die Aufnahme geistig behinderter Kinder zu heterogen werden und das Unterrichtsniveau dadurch zwangsläufig sinkt. Auch die Verteidiger der Inklusion meldeten sich zu Wort, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Deren Bremer Sprecher Christian Gloede sagte mit Blick auf die Klage aus Horn, dieser „offene Verhinderungsversuch der Einrichtung einer inklusiven Klasse“ erfülle ihn „mit Scham“. Je nach politischer Couleur stellt sich die aktuelle Entwicklung in den Bundesländern unterschiedlich dar. So stoppte zuletzt das CDU/FDP-regierte Nordrhein-Westfalen die Schließung von Förderzentren. Einig sind sich Kritiker wie Befürworter der Inklusion lediglich in einem Punkt: Wenn das Konzept überhaupt funktionieren soll, ist eine bessere personelle Ausstattung der betroffenen Schulen mit Sonderpädagogen und anderen qualifizierten Unterstützungskräften ­unabdingbar.