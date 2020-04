Karstadt Sports reichte einen Eilantrag aufgrund der Corona-Verordnung über die Öffnung von Geschäften mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ein. Das Gericht bestätigte am Donnerstag, dass diese Vorschrift rechtmäßig sei und Karstadt Sports den betrieb nicht wieder aufnehmen dürfe. (stefan zeitz / imago-images)

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat die Eilanträge von Karstadt Sports und von zwei Restaurantketten gegen die Bremer Corona-Verordnung abgelehnt. Da die Verkaufsfläche von Karstadt Sports größer sei als 800 Quadratmeter, müsse das Geschäft weiter geschlossen bleiben. Die grundsätzliche Begrenzung der Verkaufsfläche von Einzelhandelsbetrieben auf 800 Quadratmeter, wie sie in der Corona-Verordnung festgelegt ist, sei verhältnismäßig, so das Gericht in seiner Entscheidung am Donnerstag. Die Beschränkung der zulässigen Verkaufsfläche sei eine geeignete Maßnahme, um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus einzudämmen.

Bei kleineren Verkaufsflächen sei es leichter, die Vorgaben, insbesondere das Abstandsgebot, zu überwachen. Was die festgelegte Quadratmeter-Zahl betrifft, verweist das Gericht darauf, dass im Baurecht das Maß von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dafür ­herangezogen werde, um großflächige Einzelhandelsbetriebe von den sonstigen Einzelhandelsbetrieben abzugrenzen.

Auch die beiden Restaurantketten dürfen ihre Betriebe vorerst nicht öffnen, da sie sich innerhalb von Kaufhäusern befinden. Ziel der Corona-Regelung sei es, die Weiterverbreitung der Krankheit Covid-19 einzudämmen. Die Schließung von Gaststätten sei geeignet, diese Zielsetzung zu unterstützen, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Erlaubt sei lediglich der Außer-Haus-Verkauf.