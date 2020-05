Das Oberverwaltungsgericht hat eine Demonstration der Partei Die Rechte untersagt (Christina Kuhaupt)

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat am Freitagmittag einen Eilantrag der Partei „Die Rechte“ auf eine Demonstration am 1. Mai in Bremen abgelehnt. Das teilte das Gericht am Freitagmittag mit und stützte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Bremen vom Vortag, gegen das die Partei eine Beschwerde eingereicht hatte. Aufgrund der Kürze der Zeit bis zur für 14 Uhr geplanten Kundgebung sei es nicht mehr möglich, einen geeigneten Kundgebungsort zu finden und diesen mit der nötigen Polizeipräsenz abzusichern, erklärte ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichts. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass es zu Zusammenstößen

von Demonstranten, Gegendemonstranten und Polizei komme, die das Risiko von gegenseitigen Infektionen mit dem Corona-Virus erheblich vergrößerten. Aufgrund dieser Gesundheitsgefahr müsse das Grundrecht der Versammlungsfreiheit in diesem Fall zurücktreten.

Zuvor hatte bereits das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde der Partei gegen das Demonstrationsverbot in Hamburg abgewiesen. Der frühere Vorsitzende der vom Verfassungsschutz beobachteten Partei Die Rechte, Christian Worch, wollte mit dem Eilantrag erreichen, dass die Demo trotz des Verbots der Stadt am 1. Mai stattfinden kann.

Die Polizei Hamburg war schon am Vormittag - noch vor der Entscheidung des Gerichts - mit starken Kräften am Harburger Bahnhof im Einsatz, wo die Kundgebung der Rechtsextremisten ursprünglich geplant war. Auch Wasserwerfer standen bereit.

Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hatte das von der Stadt ausgesprochene Verbot der Versammlung am Donnerstagabend bestätigt, weil der Veranstalter nicht glaubhaft gemacht habe, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die wegen der Corona-Pandemie geltenden Infektionsschutzmaßnahmen vorliegen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Vor allem, „weil die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer die bisher in Aussicht gestellte Höchstzahl deutlich übersteigen dürfte“.