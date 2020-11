Olaf Latzel wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. (Frank Thomas Koch)

Das Amtsgericht Bremen hat den umstrittenen Pastoren Olaf Latzel, St.-Martini-Gemeinde, Mittwochmorgen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er muss eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 90 Euro entrichten. Die Verteidigung bezeichnet das Urteil als Katastrophe und wird in jedem Fall Rechtsmittel dagegen einlegen.

Der Pastor stand wegen Volksverhetzung vor Gericht. Er hatte sich im Oktober 2019 in einem Eheseminar seiner Gemeinde mehrfach verächtlich über Homosexualität und Gender geäußert, in diesem Zusammenhang unter anderem von „Verbrechern“ und „Dreck“ gesprochen. Ein Missverständnis, wie er vor Gericht beteuerte. Latzel, der angab, lediglich den Worten der Bibel gefolgt zu sein, fühlte sich falsch verstanden. Entsprechend hatte sein Verteidiger auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft sah dagegen durch seine Aussagen den Tatbestand der Volksverhetzung als erfüllt an und forderte vier Monate Freiheitsstrafe, umgewandelt in eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 90 Euro. Damit hätte der Pastor als vorbestraft gegolten, die Grenze hierfür liegt bei drei Monaten.