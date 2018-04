Hans Herrnberger, Präsident des SV Wilhelmshaven, geht am 20. September 2016 in den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. (dpa)

Die Klage des SV Wilhelmshaven vor der neuten Zivilkammer am Landgericht Bremen auf Wiedereingliederung in die Fussball-Regionalliga wurde am Mittwoch abgewiesen. Der zuständige Richter, Ingo Behrens, sah die Klage zwar als rechtens an, wies sie jedoch ab, weil der SV Wilhelmshaven nicht nachweisen könne, dass er den Ligaverbleib ohne den Zwangsabstieg geschafft hätte. Außerdem betonte er, dass der Vorfall bereits vier Jahre zurückliege. Der SV Wilhelmshaven sieht das anders und kündigte bereits an, in Berufung zu gehen.

Der SV Wilhelmshaven, derzeit in der Bezirksliga, will zurück in die Regionalliga Nord. Dort spielte er bis zur Saison 2013/14, bis der Verein durch den Norddeutschen Fußballverband (NFV) zum Zwangsabstieg verdonnert wurden. 2007 verpflichtete der damalige Regionalligist einen Abwehrspieler aus Argentinien und sollte dafür eine Ausbildungsentschädigung von knapp 160 000 Euro an dessen vorherige Klubs zahlen. So ist es in den Statuten der Fifa geregelt. Aber nicht in denen des NFV. Deshalb verweigerte der SV Wilhelmshaven die Zahlung. Doch er sollte auf andere Weise zahlen. Denn die Fifa machte Druck auf den DFB, drohte sogar damit, Deutschland von der WM 2014 auszuschließen. Der DFB gab den Druck weiter an den NFV. Der zog dem SV Wilhelmshaven zuerst Punkte ab und beschloss dann zum Ende der Saison 2013/14 den Zwangsabstieg. Mit dramatischen Folgen für den SVW. Dem Klub gingen Sponsoren und die besten Spieler verloren. Mittlerweile sind die Wilhelmshavener noch weiter abgestürzt, bis in die Bezirksliga Weser-Ems. Dem SV Wilhelmshaven ist nach eigenen Angaben ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Durch den von der Fifa verordneten sportlichen Niedergang – und durch die Verfahren.

Der Fall landete schließlich vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe, begleitet von großer medialer Beachtung. Die Richter entschieden im September 2016 im Sinne des SV Wilhelmshaven und verwarfen den Zwangsabstieg, weil eine Ausbildungsentschädigung in den Regularien der Fifa und des DFB vorgesehen sein mag, in den Statuten des NFV aber nicht geregelt ist. Und nur den Regeln des NFV ist der Klub laut Bundesgerichtshof unterworfen. Fall abgeschlossen? Noch lange nicht. Denn das Urteil besagt nicht, dass der Verein wieder in die Regionalliga aufgenommen werden müsse. Folglich weigern sich die Verbände, dies zu tun. Begründung: Der SV Wilhelmshaven hätte auch ohne den Zwangsabstieg die Liga verlassen müssen. Tatsächlich beendete der Klub die Spielzeit auf dem drittletzten Platz und wäre auch sportlich abgestiegen. Nach Auffassung von NFV und DFB haben die Wilhelmshavener deshalb keinen Anspruch auf die Wiederaufnahme in die Regionalliga und auch nicht auf Schadenersatz. Dem folgte nun auch das Landgericht Bremen. (odo/par/jfj)