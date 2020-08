Corinna May hatte Deutschland 2002 beim Eurovision Song Contest vertreten. (MICHAEL BAHLO/DPA)

Die Bremer Bürgerschaftswahl bleibt gültig. Der Staatsgerichtshof hat am Donnerstagvormittag die Beschwerde der blinden Sängerin Corinna May abgewiesen. Das Gericht urteilte, die Gründe, die May dafür angeführt hatte, dass Blinde und Sehbehinderte ihrer Meinung nach ihr Wahlrecht nicht ausüben könnten, seien nicht schwerwiegend genug. Bei der Wahl sei nicht gegen die Vorgaben der Landesverfassung, die den besonderen Schutz von Behinderten vorsieht, verstoßen worden.

Vor dem Staatsgerichtshof hatte das Wahlprüfungsgericht Mays Beschwerde im November 2019 abgewiesen. Auch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird sich May, die mit ihren Beschwerden auf die Benachteiligung von blinden Menschen aufmerksam machen will, beschäftigen: Dort liegt ein Antrag zur Europawahl 2019 vor.