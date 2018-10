Bislang lief die Suche nach Opfer oder Mordwaffe im Tietjensee ergebnislos. (Chrisian Kosak)

Wie geht es weiter im Mordprozess ohne Leiche? Nach der Befürchtung der Verteidigung, dass es eine "massive Verschleppung des Verfahrens durch die Polizei" geben könne, wurde der Antrag einer Fristsetzung am Morgen vor dem Landgericht Bremen erörtert. Zwar will der Richter derzeit keine Frist setzen, er gehe aber davon aus, dass die Beweisaufnahme wie geplant bis zum 12. November abgeschlossen wird. Bis dahin sollen auch die Ergebnisse der Untersuchung vom Tietjensee vorliegen.

Zum Stand der Untersuchung des Sees äußerte sich auch der Staatsanwalt. Bislang habe man jedoch noch nichts Relevantes gefunden. Vor Gericht werden am Mittwoch Zeugen vernommen, unter anderem der damalige Pächter des Sees sowie dessen Sohn. Der damals 14-Jährige hatte 1994 eine Tüte aus dem See gefischt, in dem mehrere persönliche Gegenstände der vermissten Jutta Fuchs gefunden wurden - unter anderem Ausweispapiere, Schuhe und eine Armbanduhr.

Mehr zum Thema Vorwürfe gegen Polizei Tietjensee: Verteidigung fordert Frist für Polizei Die Anwälte des Angeklagten im Mordprozess ohne Leiche fürchten bei der Durchsuchung des ... mehr »

Im Prozess um die seit 25 Jahren vermisste Jutta Fuchs war entschieden worden, den Tietjensee bei Schwanewede leer zu pumpen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich dort die Leiche der Verschwundenen oder die Mordwaffe befinden könne. Die Verteidigung hingegen bleibt dem Vorhaben gegenüber skeptisch. Es gebe dort einen gewissen Stillstand bei der Suche nach Waffen und Leichenüberrasten, erklärte Anwalt Horst Wiesemann und bemängelte, dass zu wenig Personal an der Suche beteiligt sei. Im See sind mittlerweile auch spezielle Leichenhunde aus Tschechien im Einsatz, die auch mumifizierte Leichen oder Knochen aufspüren können. (sei)